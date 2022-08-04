В Уфе без вести пропал 10-летний ребёнок

В Уфе ведутся поиски ребёнка. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
3 августа в столице пропал 10-летний Артём Плотников. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор где находится мальчик, никто не знает.
Приметы: рост 134 см, светло-русые волосы, голубые глаза, среднее телосложение. Был одет в черную футболку, синее трико с желтыми лампасами, темно-синие кроссовки, черная кепка.
Всех, кто владеет информацией о местоположении ребёнка, просят позвонить по номерам: 112 или 8 937 310 21 12.