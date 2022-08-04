В Уфе без вести пропал 10-летний ребёнок

В Уфе ведутся поиски ребёнка. Об этом сообщают волонтёры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

3 августа в столице пропал 10-летний Артём Плотников. Он ушёл из дома в неизвестном направлении. До сих пор где находится мальчик, никто не знает.