В Башкирии бабушка издевалась над внуками

В Зианчуринском районе прокуратура составила обвинительный приговор в отношении местной жительницы.
Женщину обвинили в издевательствах над внуками. По данным ведомства, с января по июнь 2022 года бабушка не занималась воспитанием 8-летнего и 10-летнего внуков. Она заперла мальчиков в подполе, заставляла работать и ограничивала в еде. Сама женщина сильно пила.
Сейчас дети находятся в приюте. Свою вину женщина полностью признала. Дело направлено в суд.
Представители МВД по Башкирии прокомментировали произошедшее. В ведомстве отметили, что ситуация находится на особом контроле.
Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Зианчуринскому району держит на особом контроле семьи, находящиеся на профилактическом учете и на постоянной основе осуществляет внезапные посещения таких семей с целью проверки условий проживания и выявления правонарушений в отношение малолетних и несовершеннолетних. Так, в ходе одного из таких выездов старшим инспектором ПДН Отдела МВД России по Зианчуринскому району совместно с органами опеки района и представителями комиссии по делам несовершеннолетних были выявлены факты, предусматривающие наказание по ст. 156 УК РФ. Сотрудниками ПДН были проведены все необходимые мероприятия, собраны материалы и преданы в подразделение дознания Отдела МВД России по Зианчуринскому району. В дальнейшем подразделением дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".