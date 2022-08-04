В Башкирии бабушка издевалась над внуками

Подразделение по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Зианчуринскому району держит на особом контроле семьи, находящиеся на профилактическом учете и на постоянной основе осуществляет внезапные посещения таких семей с целью проверки условий проживания и выявления правонарушений в отношение малолетних и несовершеннолетних. Так, в ходе одного из таких выездов старшим инспектором ПДН Отдела МВД России по Зианчуринскому району совместно с органами опеки района и представителями комиссии по делам несовершеннолетних были выявлены факты, предусматривающие наказание по ст. 156 УК РФ. Сотрудниками ПДН были проведены все необходимые мероприятия, собраны материалы и преданы в подразделение дознания Отдела МВД России по Зианчуринскому району. В дальнейшем подразделением дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

пресс-служба МВД по РБ