В Башкирии пожар унёс жизнь женщины и её сына

Сегодня, 4 августа, ночью в Гафурийском районе произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото №1 - В Башкирии пожар унёс жизнь женщины и её сына

Огнём охватило жилой дом по улице Некрасова в селе Красноусольский. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. В сгоревшем доме были найдены тела 62-летней женщины и её 39-летнего сына.

Расследованием произошедшего занимается региональный следком. Предстоит установить все обстоятельства случившегося. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Фото: СК РФ по РБ. 

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