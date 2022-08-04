В Башкирии пожар унёс жизнь женщины и её сына

Сегодня, 4 августа, ночью в Гафурийском районе произошёл смертельный пожар. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.

Огнём охватило жилой дом по улице Некрасова в селе Красноусольский. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. В сгоревшем доме были найдены тела 62-летней женщины и её 39-летнего сына.