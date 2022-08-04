В Уфе парень убил незнакомца за оскорбление матери

В Уфе 22-летнего парня обвинили в жестоком убийстве. Об этом сообщает Следственный комитет региона.

По версии следствия, 23 июля между незнакомцами рано утром вспыхнул конфликт на улице. Оба были сильно пьяны, поэтому словесная перепалка быстро переросла в драку. 22-летний парень несколько раз ударил ногами и руками 26-летнего оппонента.

После драки молодой человек скрылся, оставив парня умирать. Тело несчастного после нашёл прохожий. Уфимец вызвал полицию и врачей, которые констатировали смерть мужчины.

С помощью видеокамер и биологических следов подозреваемый в убийстве был установлен. Парня задержали. Он объяснил свою агрессию тем, что оппонент нелицеприятно высказался о его маме.