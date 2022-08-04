В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело женщины

В Уфе произошёл шокирующий случай. Женщина убила дочку и выпала из окна.

Как сообщает портал Mash Batash, 44-летняя уроженка Туймазов приехала в столицу с 16-летней дочерью на лечение. У девочки диагностировали заболевание мозга.

Сегодня, 4 августа, рано утром женщина зарезала дочку кухонным ножом, а сама выпала из окна дома по улице Рудольфа Нуреева. В многоэтажке семья снимала квартиру посуточно.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться. Правоохранительные органы ведут расследование трагедии.