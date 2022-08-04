В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна

Сегодня, 4 августа, рано утром в Уфе произошёл несчастный случай. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Из окна в доме по улице Интернациональной выпала двухлетняя девочка. Ребёнок упал с высоты пяти метров. Известно, что девочка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала её веса.

Ребёнку потребовалась госпитализация. Девочка находилась в квартире под присмотром взрослого. Как сообщают спасатели, с начала летного периода в Уфе из окон выпало 13 детей, двое из которых погибли.