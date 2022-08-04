«Все очень страшно»: стали известны подробности смерти матери и дочери в Уфе

В Уфе женщина убила свою несовершеннолетнюю дочь, а после выпала из окна. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Несколько часов назад в одной из квартир по улице Нуреева было найдено тело ребенка, а мать лежала под окнами многоэтажки. На месте еще работают криминалисты.

При осмотре квартиры обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резанными ранениями. По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно БСТ, 44-летняя Зульфия Евстафьева приехала в столицу республике вместе с дочерью на лечение из Туймазов. Предположительно, у 16-летней девушки было онкологическое заболевание. Эту квартиру мать и дочь сняли два дня назад. Соседи еще не успели познакомиться с новоселами.