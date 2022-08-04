Подшефный Башкортостану Краснолучинский район Луганской народной республики посетил депутат Госдумы России Иван Сухарев. Парламентарий обсудил с руководством муниципалитета восстановление территорий и обсудил подготовку к предстоящему референдуму с учителями одной из местных школ.
Центральное место на школьном стенде, посвященном Великой Отечественной войне, занимает портрет Героя советского союза, воина 112 Башкирской кавалерийской дивизии Сафы Хасанова. Патриотическому воспитанию детей учителя уделяют особое внимание. Всегда считали себя частью России, говорят они. И вот пришло время возвращается. Долгие годы жители ждали этого референдума.
В результате артобстрелов ВСУ в Краснолучинском районе пострадали более 400 объектов, в том числе жилых домов, школ, детских садов. Башкортостан в трудную минуту протянул руку помощи братской республике. Иван Сухарев обсудил восстановительные работы с главой администрации Красного луча, и оценил масштабы работы. Ремонта требует каждая улица города.
В школе-интернате в Петровском отдыхают дети из города Стаханов. Он серьезно пострадал в результате обстрелов, многие дома и социальные объекты разрушены. Ребят увезли в более безопасное место. Парламентарии России и ЛНР совместно работают над тем, чтобы мирные жители больше не слышали разрывы снарядов.
Медицинский поезд из Башкортостана приехал в город Петровское, чтобы местные жители не тратили время на поездку в Красный Луч. Узкие специалисты провели сотни приемов, оказав квалифицированную помощь. В разговоре с депутатов Госдумы медики отметили слаженность работы с местными специалистами и выразили готовность продлить свою командировку ещё на один месяц, даже несмотря на регулярные обстрелы. Дальнобойные орудия, поставленные западом Украине, теперь достают и до тыловых городов.
Несмотря на жару, которая переваливает за 30 градусов, работа кипит и в 22-й школе имени Минигали Шаймуратова города Петровское. Учреждение было построено в 1934 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. В день знаний школьный звонок прозвенит для 400 учеников.
Строительство ведётся по графику. Кровельные работы почти завершены, окна установлены на 85%. Сейчас специалисты утепляют стены по систему вентилируемого фасада. Символично, что на данный момент на капитальном ремонте школы имени Минигали Шаймуратова задействовано 112 человек.