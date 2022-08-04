Иван Сухарев посетил подшефный Башкирии район ЛНР

Подшефный Башкортостану Краснолучинский район Луганской народной республики посетил депутат Госдумы России Иван Сухарев. Парламентарий обсудил с руководством муниципалитета восстановление территорий и обсудил подготовку к предстоящему референдуму с учителями одной из местных школ.

Центральное место на школьном стенде, посвященном Великой Отечественной войне, занимает портрет Героя советского союза, воина 112 Башкирской кавалерийской дивизии Сафы Хасанова. Патриотическому воспитанию детей учителя уделяют особое внимание. Всегда считали себя частью России, говорят они. И вот пришло время возвращается. Долгие годы жители ждали этого референдума.

И мы ждём, что это легитимное волеизъявление произойдет в ближайшее время. И ЛНР, и ДНР наконец-то войдут в состав России, и это позволит уже строить мирную жизнь совместно с Россией. Они этого ждут, и скоро это случится. Иван Сухарев, депутат Государственной Думы России

В результате артобстрелов ВСУ в Краснолучинском районе пострадали более 400 объектов, в том числе жилых домов, школ, детских садов. Башкортостан в трудную минуту протянул руку помощи братской республике. Иван Сухарев обсудил восстановительные работы с главой администрации Красного луча, и оценил масштабы работы. Ремонта требует каждая улица города.

В школе-интернате в Петровском отдыхают дети из города Стаханов. Он серьезно пострадал в результате обстрелов, многие дома и социальные объекты разрушены. Ребят увезли в более безопасное место. Парламентарии России и ЛНР совместно работают над тем, чтобы мирные жители больше не слышали разрывы снарядов.

Мы работаем в рамках программы дружбы между парламентами. На сегодняшний день у нас сложился тандем с депутатом Сухаревым. И мы его обсудили проблемы референдума на сходе граждан в Красном луче. Все граждане Красного луча 100 процентов за Россию, за референдум. Мы идём вперёд. Сергей Серов, депутат Народного совета ЛНР

Медицинский поезд из Башкортостана приехал в город Петровское, чтобы местные жители не тратили время на поездку в Красный Луч. Узкие специалисты провели сотни приемов, оказав квалифицированную помощь. В разговоре с депутатов Госдумы медики отметили слаженность работы с местными специалистами и выразили готовность продлить свою командировку ещё на один месяц, даже несмотря на регулярные обстрелы. Дальнобойные орудия, поставленные западом Украине, теперь достают и до тыловых городов.

Бесконечно благодарны нашим башкирским коллегам. Их помощь неоценима. Они в самых трудных условиях протянули нам руку. И их помощь с моей точки зрения оказывает значительное влияние на улучшение медицинского обслуживания. Поскольку у нас не хватает узких специалистов, у нас не хватает врачей терапевтов. И наше население всякий раз рады приезду ваших земляков и наших коллег. Людмила Сараева, заведующая поликлиникой №5 больницы «Княгиненское» г. Петровское

Несмотря на жару, которая переваливает за 30 градусов, работа кипит и в 22-й школе имени Минигали Шаймуратова города Петровское. Учреждение было построено в 1934 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. В день знаний школьный звонок прозвенит для 400 учеников.