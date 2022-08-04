В Башкирии в первой половине 2022 года введено почти 1,5 млрд квадратных метров жилья

В рамках нацпроекта «Жилье», в рамках поручения президента страны мы с вами к 30-му году должны ежегодно строить 4 млн квадратных метров жилья. Без вас мы этого не сделаем, поэтому надо объединять усилия, работать в этом направлении. Уважаемые коллеги, в лице вас, конечно, хотел поблагодарить всех строителей, инженеров, архитекторов. Пока наша строительная индустрия в тонусе, пока она работает – и экономика дышит, и рабочие места есть, и зарплата, и так далее. Спасибо вам огромное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан