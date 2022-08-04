В Башкирии в первой половине 2022 года введено почти 1,5 млрд квадратных метров жилья

Почти полтора миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах введено в Башкортостане за первое полугодие. Такие цифры озвучили сегодня во время выездного заседания Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан с участием главы региона.

Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Старый центр». Выступая на заседании, Радий Хабиров поблагодарил представителей строительных организаций за то, что они выдержали испытания в ковидный период, а сегодня, несмотря на санкционное давление, не снижают темпов возведения жилья.

В рамках нацпроекта «Жилье», в рамках поручения президента страны мы с вами к 30-му году должны ежегодно строить 4 млн квадратных метров жилья. Без вас мы этого не сделаем, поэтому надо объединять усилия, работать в этом направлении. Уважаемые коллеги, в лице вас, конечно, хотел поблагодарить всех строителей, инженеров, архитекторов. Пока наша строительная индустрия в тонусе, пока она работает – и экономика дышит, и рабочие места есть, и зарплата, и так далее. Спасибо вам огромное.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии в первой половине 2022 года введено почти 1,5 млрд квадратных метров жилья

На заседании обсудили основные направления и результаты деятельности Ассоциации застройщиков региона. Также говорили о перспективах индустриального домостроения. В завершение за вклад в развитие отрасли Радий Хабиров и Геннадий Назаров вручили строителям государственные награды.

Строить можно и нужно. С нашей точки зрения, никаких проблем нет. В нашем городе тем более есть все условия, иначе бы не появлялись все наши жилые комплексы.

Рабис Салихов, руководитель строительной компании
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