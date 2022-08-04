В Башкирии в первой половине 2022 года введено почти 1,5 млрд квадратных метров жилья

Почти полтора миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах введено в Башкортостане за первое полугодие. Такие цифры озвучили сегодня во время выездного заседания Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан с участием главы региона.
Мероприятие состоялось на территории жилого комплекса «Старый центр». Выступая на заседании, Радий Хабиров поблагодарил представителей строительных организаций за то, что они выдержали испытания в ковидный период, а сегодня, несмотря на санкционное давление, не снижают темпов возведения жилья.
На заседании обсудили основные направления и результаты деятельности Ассоциации застройщиков региона. Также говорили о перспективах индустриального домостроения. В завершение за вклад в развитие отрасли Радий Хабиров и Геннадий Назаров вручили строителям государственные награды.