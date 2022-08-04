Медучреждения Башкирии получили 32 новых легковых автомобиля

32 автомобиля уехали в поликлиники городов и районов республики. Сегодня в Уфе вручили ключи от легковых машин медицинским учреждениям Башкортостана. Новую технику закупили в рамках региональной программы. Сразу после этого в Доме Республики состоялось совещание в формате «Здравчас».

Удобная, комфортная и главное – новая, говорит Агзам Хамидуллин. Опытный водитель приехал в Уфу перегнать одну из машин, которые вручают Белебеевской центральной районной больнице.

Нужно было пополнение, все-таки новые автомобили. В количестве трех штук получаем мы, приятно. Удобства отличные, комфортабельные, комплектация хорошая, одним словом, всё есть. Рамиль Нигматзянов, начальник автотранспортного хозяйства Белебеевской центральной районной больницы

Укомплектованы отечественные автомобили «Лада Гранта» и кондиционерами. В жару теперь не придётся открывать окна, говорят водители. Новую технику приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Башкортостана». Ключи от новых машин главврачам медицинских учреждений вручил руководитель администрации главы республики.

Самое главное, мы получаем сегодня технику, которая так необходима для проведения наших мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи, работы неотложной службы. Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан

Новые машины предназначены в первую очередь для транспортировки маломобильных пациентов до больниц, для выездного оказания медицинской помощи, забора и доставки биоматериалов для исследований. В общей сложности 32 автомобиля поступили на вооружение 19 медицинских учреждений. Уже завтра новые машины начнут ставить на учет в ГИБДД и выпускать на линию.

На тему медицины сегодня говорили и в стенах Дома Республики. Там состоялось совещание в формате «Здравчас». Обсудили оперативную ситуацию, связанную с эпидобстановкой. Кстати, во многом благодаря ее улучшению в Башкортостане в первом полугодии на 35 процентов снизилась смертность от болезней органов дыхания.

В республике продолжается положительная динамика снижения смертности от новообразований. По предварительным данным информационной системы, общий показатель смертности – 12,6 на тысячу населения, что ниже аналогичного периода на 10 процентов. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан