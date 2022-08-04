Медучреждения Башкирии получили 32 новых легковых автомобиля

32 автомобиля уехали в поликлиники городов и районов республики. Сегодня в Уфе вручили ключи от легковых машин медицинским учреждениям Башкортостана. Новую технику закупили в рамках региональной программы. Сразу после этого в Доме Республики состоялось совещание в формате «Здравчас».
Удобная, комфортная и главное – новая, говорит Агзам Хамидуллин. Опытный водитель приехал в Уфу перегнать одну из машин, которые вручают Белебеевской центральной районной больнице.
Укомплектованы отечественные автомобили «Лада Гранта» и кондиционерами. В жару теперь не придётся открывать окна, говорят водители. Новую технику приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Башкортостана». Ключи от новых машин главврачам медицинских учреждений вручил руководитель администрации главы республики.
Новые машины предназначены в первую очередь для транспортировки маломобильных пациентов до больниц, для выездного оказания медицинской помощи, забора и доставки биоматериалов для исследований. В общей сложности 32 автомобиля поступили на вооружение 19 медицинских учреждений. Уже завтра новые машины начнут ставить на учет в ГИБДД и выпускать на линию.
На тему медицины сегодня говорили и в стенах Дома Республики. Там состоялось совещание в формате «Здравчас». Обсудили оперативную ситуацию, связанную с эпидобстановкой. Кстати, во многом благодаря ее улучшению в Башкортостане в первом полугодии на 35 процентов снизилась смертность от болезней органов дыхания.
Говорили на совещании также о готовности лечебных учреждений к возможному подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в госпиталях и больницах развернуто 375 коек, в резерве еще 7725 мест. Однако ковид пока не свирепствует в отличие от мышиной лихорадки. В Башкортостане наблюдается большой уровень заболеваемости этим недугом.