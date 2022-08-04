Медучреждения Башкирии получили 32 новых легковых автомобиля

32 автомобиля уехали в поликлиники городов и районов республики. Сегодня в Уфе вручили ключи от легковых машин медицинским учреждениям Башкортостана. Новую технику закупили в рамках региональной программы. Сразу после этого в Доме Республики состоялось совещание в формате «Здравчас».

Удобная, комфортная и главное – новая, говорит Агзам Хамидуллин. Опытный водитель приехал в Уфу перегнать одну из машин, которые вручают Белебеевской центральной районной больнице.    

Нужно было пополнение, все-таки новые автомобили. В количестве трех штук получаем мы, приятно. Удобства отличные, комфортабельные, комплектация хорошая, одним словом, всё есть.

Рамиль Нигматзянов, начальник автотранспортного хозяйства Белебеевской центральной районной больницы

Укомплектованы отечественные автомобили «Лада Гранта» и кондиционерами. В жару теперь не придётся открывать окна, говорят водители. Новую технику приобрели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Башкортостана». Ключи от новых машин главврачам медицинских учреждений вручил руководитель администрации главы республики.

Фото №1 - Медучреждения Башкирии получили 32 новых легковых автомобиля

Самое главное, мы получаем сегодня технику, которая так необходима для проведения наших мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-санитарной помощи, работы неотложной службы.

Максим Забелин, руководитель администрации главы Республики Башкортостан

Новые машины предназначены в первую очередь для транспортировки маломобильных пациентов до больниц, для выездного оказания медицинской помощи, забора и доставки биоматериалов для исследований. В общей сложности 32 автомобиля поступили на вооружение 19 медицинских учреждений. Уже завтра новые машины начнут ставить на учет в ГИБДД и выпускать на линию.

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На тему медицины сегодня говорили и в стенах Дома Республики. Там состоялось совещание в формате «Здравчас».  Обсудили оперативную ситуацию, связанную с эпидобстановкой. Кстати, во многом благодаря ее улучшению в Башкортостане в первом полугодии на 35 процентов снизилась смертность от болезней органов дыхания.

В республике продолжается положительная динамика снижения смертности от новообразований. По предварительным данным информационной системы, общий показатель смертности – 12,6 на тысячу населения, что ниже аналогичного периода на 10 процентов.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Говорили на совещании также о готовности лечебных учреждений к возможному подъему заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в госпиталях и больницах развернуто 375 коек, в резерве еще 7725 мест. Однако ковид пока не свирепствует в отличие от мышиной лихорадки. В Башкортостане наблюдается большой уровень заболеваемости этим недугом.

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