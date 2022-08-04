В онкоцентре Уфы практикуют новую методику лечения рака молочной железы

В республиканском онкоцентре практикуют новую методику лечения при раке молочной железы. Врачи вводят пациенткам в опухоль специальные маркеры, которые затем позволяют максимально точно удалить новообразование. Таким образом достигается более благоприятный лечебный и косметический эффекты. Способ применяют на ранних стадиях.
Темное пятно на экране – злокачественная опухоль. Задача хирурга – с ювелирной точностью дойти до ее центра и оставить там титановый маркер. Так врачи фиксируют место нахождения новообразования. При химиотерапии или радиолечении опухоли могут значительно уменьшаться в размерах или вовсе рассасываться. Но даже в этом случае хирурги должны удалить место их изначального появления, где по-прежнему может остаться часть раковых клеток.
Методику применяют на начальных этапах заболевания, когда опухоль сравнительно небольшая. Как в случае с этой пациенткой, у которой рак диагностировали на второй стадии.
Если опухоль можно прощупать самостоятельно, это уже плохо. В арсенале Республиканского онкоцентра есть сверхточный цифровой маммограф, который способен обнаружить в молочной железе микрокальцинаты – предвестники опасного заболевания. Для подтверждения или исключения диагноза на нем же проводят биопсию, т.е. забор ткани для анализа.
Увы, но на нулевой стадии болезнь выявляют только у 1% всех пациенток. В этом случае женщине помог предыдущий опыт. 5 лет назад у Гузель уже удаляли опухоль на правой груди.
Рак молочной железы – первый в списке злокачественных заболеваний среди женщин. В среднем его выявляют у 1800 жительниц республики ежегодно. Подавляющему числу пациенток больше 50 лет. При этом у молодых болезнь протекает в более агрессивной форме.
Главная рекомендация, которую дают специалисты касаемо диагностики, – посещать врача-маммолога ежегодно. Ну а в возрасте до 50 лет необходимо проходить маммографию не реже одного раза в три года, после 50 – хотя бы раз в два года, в промежутках проходя процедуру УЗИ. В идеале выявить заболевание на ранней стадии, ну а для этого необходимо проходить обследование на цифровом оборудовании, которое, к сожалению, пока есть далеко не в каждом районе или городе республики.