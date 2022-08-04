В онкоцентре Уфы практикуют новую методику лечения рака молочной железы

В республиканском онкоцентре практикуют новую методику лечения при раке молочной железы. Врачи вводят пациенткам в опухоль специальные маркеры, которые затем позволяют максимально точно удалить новообразование. Таким образом достигается более благоприятный лечебный и косметический эффекты. Способ применяют на ранних стадиях.

Темное пятно на экране – злокачественная опухоль. Задача хирурга – с ювелирной точностью дойти до ее центра и оставить там титановый маркер. Так врачи фиксируют место нахождения новообразования. При химиотерапии или радиолечении опухоли могут значительно уменьшаться в размерах или вовсе рассасываться. Но даже в этом случае хирурги должны удалить место их изначального появления, где по-прежнему может остаться часть раковых клеток.

Бывает так, что часть клеток все же остается, и это предполагает продолжение лечения после операции. Если мы до начала лечения не фиксируем предполагаемое место опухоли, то для хирурга во время операции бывает сложно найти ложе первичной опухоли. И чтобы хирург мог спокойно оперировать и выполнить экономную косметическую операцию, удалив только то место, где располагалась опухоль, мы вводим эту метку. Марат Галеев, заведующий отделением Республиканского клинического онкологического диспансера

Методику применяют на начальных этапах заболевания, когда опухоль сравнительно небольшая. Как в случае с этой пациенткой, у которой рак диагностировали на второй стадии.

Обнаружила самостоятельно, просто прощупывала груди и обнаружила твердую шишку, после чего прошла УЗИ. Врач сказала мне после этого ехать в онкодиспансер и сдать анализы, потому что там нехорошее что-то творится. С начала июля я уже здесь. Ирина, пациентка

Если опухоль можно прощупать самостоятельно, это уже плохо. В арсенале Республиканского онкоцентра есть сверхточный цифровой маммограф, который способен обнаружить в молочной железе микрокальцинаты – предвестники опасного заболевания. Для подтверждения или исключения диагноза на нем же проводят биопсию, т.е. забор ткани для анализа.

Увы, но на нулевой стадии болезнь выявляют только у 1% всех пациенток. В этом случае женщине помог предыдущий опыт. 5 лет назад у Гузель уже удаляли опухоль на правой груди.

Пришла в диспансер, прошла маммографию, на которой были выявлены эти изменения, и врач рекомендовал провести пунктирование. Гузель, пациентка

Раньше у нас в регионе такой биопсии, которую мы можем проводить, не было. Т.е. проводить под маммологическим контролем трепан-биопсию подозрительных участков, в том числе на наличие микрокальцинатов, которые другим методом крайне тяжело сделать, у нас раньше не было возможности, сейчас есть. Булат Ибрагимов, заведующий отделением Республиканского клинического онкологического диспансера

Рак молочной железы – первый в списке злокачественных заболеваний среди женщин. В среднем его выявляют у 1800 жительниц республики ежегодно. Подавляющему числу пациенток больше 50 лет. При этом у молодых болезнь протекает в более агрессивной форме.