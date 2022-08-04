В Башкирии благотворительному проекту «Больничные няни» нужна помощь

В Башкортостане проект «Больничные няни» благотворительного фонда «Наши дети» помогает малышам без родителей пройти лечение в медучреждениях. Они буквально заменяют им мам, находясь с ними круглосуточно. Утешают, когда плачут, успокаивают, когда страшно, поддерживают, когда процедуры болезненны. Но тем, кто помогает, тоже нужна помощь. Проект собирается подать заявку в Фонд президентских грантов.
Вика – ребёнок «трогательный». Её нравится тактильно познавать мир, и она очень любит сидеть на руках. В её жизни последнее, может быть, случается реже, чем у детей, растущих в семьях. Малышке два годика, и ещё многое ей не подвластно. В том числе и левая часть тела. Ручка и ножка никак не хотят её слушаться. Успехом Вики радуется не мама, а больничная няня. Елена Анатольевна помогает малышам, оставшимся без родителей, раньше она работала в коррекционной школе. Такую поддержку оказывает детям, проходящим лечение благотворительный фонд «Наши дети». Больничная няня находится круглосуточно рядом с ребёнком.
Проект «Больничная няня» поддерживает малышей в 11 городах и районах республики. Оплачивать работу специалистов удаётся благодаря пожертвованиям. Но в последнее время поступлений стало меньше, а детей, нуждающихся в поддержке, столько же. И дальнейшее существование проекта упирается в одно.
На работу проекта в месяц уходит 300-500 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Есть пациенты, которые в больнице находятся по полгода. И сделать еще один день ещё одного малыша в больнице чуть легче может каждый, переведя посильную сумму на сайте фонда nashideti.org или отправив SMS на короткий номер 3434 со словом «няня» пробел и сумма пожертвования. Например, «няня 200». И вы будете знать, что благодаря вам где-то в больнице маленького растерянного человечка обязательно обнимут, если ему станет страшно. Оставшегося без родителей не оставят одного.