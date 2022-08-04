В Башкирии благотворительному проекту «Больничные няни» нужна помощь

В Башкортостане проект «Больничные няни» благотворительного фонда «Наши дети» помогает малышам без родителей пройти лечение в медучреждениях. Они буквально заменяют им мам, находясь с ними круглосуточно. Утешают, когда плачут, успокаивают, когда страшно, поддерживают, когда процедуры болезненны. Но тем, кто помогает, тоже нужна помощь. Проект собирается подать заявку в Фонд президентских грантов.

Вика – ребёнок «трогательный». Её нравится тактильно познавать мир, и она очень любит сидеть на руках. В её жизни последнее, может быть, случается реже, чем у детей, растущих в семьях. Малышке два годика, и ещё многое ей не подвластно. В том числе и левая часть тела. Ручка и ножка никак не хотят её слушаться. Успехом Вики радуется не мама, а больничная няня. Елена Анатольевна помогает малышам, оставшимся без родителей, раньше она работала в коррекционной школе. Такую поддержку оказывает детям, проходящим лечение благотворительный фонд «Наши дети». Больничная няня находится круглосуточно рядом с ребёнком.

Каждая минутка дает какое-то развитие. Да и процедуры болезненные – дети даже с мамами боятся. Наша функция здесь – по возможности заменить маму.

Елена Харламова, больничная няня благотворительного фонда «Наши дети»
Фото №1 - В Башкирии благотворительному проекту «Больничные няни» нужна помощь

Проект «Больничная няня» поддерживает малышей в 11 городах и районах республики. Оплачивать работу специалистов удаётся благодаря пожертвованиям. Но в последнее время поступлений стало меньше, а детей, нуждающихся в поддержке, столько же. И дальнейшее существование проекта упирается в одно.

Финансирование. Программа существует на благотворительные пожертвования, других источников нет. Все надежды возлагаем на грант. Победа будет великим счастьем для нас.

Лилия Ямалеева, специалист программы «Больничные дети» БФ «Наши дети»

На работу проекта в месяц уходит 300-500 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Есть пациенты, которые в больнице находятся по полгода. И сделать еще один день ещё одного малыша в больнице чуть легче может каждый, переведя посильную сумму на сайте фонда nashideti.org  или отправив SMS на короткий номер 3434 со словом «няня» пробел и сумма пожертвования. Например, «няня 200». И вы будете знать, что благодаря вам где-то в больнице маленького растерянного человечка обязательно обнимут, если ему станет страшно. Оставшегося без родителей не оставят одного.

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