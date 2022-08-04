В Башкирии благотворительному проекту «Больничные няни» нужна помощь

В Башкортостане проект «Больничные няни» благотворительного фонда «Наши дети» помогает малышам без родителей пройти лечение в медучреждениях. Они буквально заменяют им мам, находясь с ними круглосуточно. Утешают, когда плачут, успокаивают, когда страшно, поддерживают, когда процедуры болезненны. Но тем, кто помогает, тоже нужна помощь. Проект собирается подать заявку в Фонд президентских грантов.

Вика – ребёнок «трогательный». Её нравится тактильно познавать мир, и она очень любит сидеть на руках. В её жизни последнее, может быть, случается реже, чем у детей, растущих в семьях. Малышке два годика, и ещё многое ей не подвластно. В том числе и левая часть тела. Ручка и ножка никак не хотят её слушаться. Успехом Вики радуется не мама, а больничная няня. Елена Анатольевна помогает малышам, оставшимся без родителей, раньше она работала в коррекционной школе. Такую поддержку оказывает детям, проходящим лечение благотворительный фонд «Наши дети». Больничная няня находится круглосуточно рядом с ребёнком.

Каждая минутка дает какое-то развитие. Да и процедуры болезненные – дети даже с мамами боятся. Наша функция здесь – по возможности заменить маму. Елена Харламова, больничная няня благотворительного фонда «Наши дети»

Проект «Больничная няня» поддерживает малышей в 11 городах и районах республики. Оплачивать работу специалистов удаётся благодаря пожертвованиям. Но в последнее время поступлений стало меньше, а детей, нуждающихся в поддержке, столько же. И дальнейшее существование проекта упирается в одно.

Финансирование. Программа существует на благотворительные пожертвования, других источников нет. Все надежды возлагаем на грант. Победа будет великим счастьем для нас. Лилия Ямалеева, специалист программы «Больничные дети» БФ «Наши дети»