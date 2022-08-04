«Пожелания жильцов – прежде всего»: в Баймаке реализуют программу «Башкирские дворики»

Одну из придомовых территорий города благоустроили в рамках программы «Башкирские дворики» и изменили до неузнаваемости. Там сделали новые парковочные места, несколько детских площадок и зеленую зону.
Тяжелая техника отработала, дело осталось за малой. С помощью культиватора рабочие готовят почву под посев газона, параллельно идет покраска бордюров.
Тротуаров здесь к слову не было, как зоны отдыха и бельевых площадок. Эту придомовую территорию по программе «Башкирские дворики» начали благоустраивать в начале лета – по контракту должны сдать 1 сентября.
Одно из заветных желаний жителей, чтобы детям было где заниматься спортом и играть, при этом главное – в безопасности. Во дворах установили несколько камер видеонаблюдения, которые выходят на детскую и спортивную площадки.
В Баймаке всего 28 дворов, из тех, что попали в программу «Башкирские дворики», этот восьмой. На его благоустройство было выделено чуть более 21 миллиона рублей.