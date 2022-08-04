«Пожелания жильцов – прежде всего»: в Баймаке реализуют программу «Башкирские дворики»

Одну из придомовых территорий города благоустроили в рамках программы «Башкирские дворики» и изменили до неузнаваемости. Там сделали новые парковочные места, несколько детских площадок и зеленую зону.

Тяжелая техника отработала, дело осталось за малой. С помощью культиватора рабочие готовят почву под посев газона, параллельно идет покраска бордюров.

Здесь заменили полностью асфальтовое покрытие, тротуар установили, светильники, детскую площадку, спортплощадку. Тротуара не было, мы их расширили, устроили парковку, новые тротуары сделали. Альберт Ситдиков, руководитель субподрядной организации

Тротуаров здесь к слову не было, как зоны отдыха и бельевых площадок. Эту придомовую территорию по программе «Башкирские дворики» начали благоустраивать в начале лета – по контракту должны сдать 1 сентября.

Перед проектом мы заслушиваем мнения и пожелания собственников, в этих дворах им жить. Пожелания жильцов – прежде всего для нас. Радмир Исянбаев, глава администрации г. Баймака

Одно из заветных желаний жителей, чтобы детям было где заниматься спортом и играть, при этом главное – в безопасности. Во дворах установили несколько камер видеонаблюдения, которые выходят на детскую и спортивную площадки.