В Уфе обсудили вопросы дошкольного образования

Детские сады научат выигрывать гранты. Об этом заявили в Уфе на совещании педагогов дошкольного образования. Участие в федеральных и региональных программах позволят привлечь дополнительные финансовые средства на развитие технического оснащения и новые учебные программы.
В городском управлении образования появился человек, который будет отвечать за грантовую деятельность.
Формат совещания для педагогов дошкольного образования изменился. Заведующие детских садов сами сели за парты. В формате интерактива проходят дискуссии, выявление проблем и их решений.