В Уфе обсудили вопросы дошкольного образования

Детские сады научат выигрывать гранты. Об этом заявили в Уфе на совещании педагогов дошкольного образования. Участие в федеральных и региональных программах позволят привлечь дополнительные финансовые средства на развитие технического оснащения и новые учебные программы.

В городском управлении образования появился человек, который будет отвечать за грантовую деятельность.