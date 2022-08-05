В Баймаке ремонтируют одну из крупнейших школ

В Баймаке обновляют одну из крупнейших школ города в рамках капитального ремонта. Речь идет о лицее №3. На работы выделено порядка 47 миллионов рублей.

В учреждении обновляют системы водоснабжения и отопления, меняют окна, полы, ремонтируют фасад и крышу, а также приводят в порядок здание изнутри. Работы начались в мае этого года. По контракту подрядчик должен до 20 августа сдать объект. В День знаний ученики придут уже в обновленную школу.