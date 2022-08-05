В трёх районах Башкирии ввели 4-ый класс пожароопасности

Министерство лесного хозяйства продолжает контролировать пожароопасную ситуацию в Башкирии.

Фото №1 - В трёх районах Башкирии ввели 4-ый класс пожароопасности

За прошедшие сутки лесных пожаров не зафиксировано. При этом в нескольких районах введены 4-ый и 5-ый классы пожарной опасности.

В частности, чрезвычайная пожароопасность фиксируется в Бирском, Архангельском и Кушнаренковском районах, высокая – в Аскинском, Белокатайском, Дюртюлинском, Зилаирском, Федоровском, Янаульском районах. Данный список за сутки пополнили Караидельский, Мелеузовский и Стерлитамакский районы.

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