Житель Башкирии расправился с соседкой из-за жестокого обращения с животными

25 июля около пяти часов утра в селе Ахуново Учалинского района огнём охватило дом. Прибывшие пожарные нашли в сгоревшем помещении тело 81-летней хозяйки. После судебно-медицинского расследования выяснилось, что смерть женщины носит криминальный характер.
Сотрудникам следственного комитета удалось установить, что в убийстве пенсионерки замешан её 24-летний сосед. На это указывало отсутствие алиби и одежда со следами крови, которую парень спрятал у знакомого.
Выяснилось, что у парня и пенсионерки были взаимные неприязненные отношения. В злополучную ночь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек забрался на участок женщины, чтобы спрятать там украденный из местной библиотеки монитор от компьютера. Он услышал, как во дворе скулит щенок, и, по его словам, вспомнил, что женщина всегда жестоко выгоняет животных со своей территории. Парень решил выразить своё недовольство, прошёл в дом, где спала пенсионерка, схватил нож и несколько раз ударил её. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг дом и убежал.
Расследование убийства продолжается. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу. Парень был заключен под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.