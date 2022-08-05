Житель Башкирии расправился с соседкой из-за жестокого обращения с животными

Выяснилось, что у парня и пенсионерки были взаимные неприязненные отношения. В злополучную ночь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек забрался на участок женщины, чтобы спрятать там украденный из местной библиотеки монитор от компьютера. Он услышал, как во дворе скулит щенок, и, по его словам, вспомнил, что женщина всегда жестоко выгоняет животных со своей территории. Парень решил выразить своё недовольство, прошёл в дом, где спала пенсионерка, схватил нож и несколько раз ударил её. Чтобы скрыть следы преступления, он поджёг дом и убежал.