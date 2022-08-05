В Башкирии коронавирус выявили у 95 пациентов

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные по заболевшим и выздоровевшим в России.

В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 95 человек (292 514), выздоровели – 64 (286 118). Смертей от коронавируса за сутки нет. За всё время пандемии зафиксировано 5777 летальных случаев. Госпитализация потребовалась 29 зараженным.