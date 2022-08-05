Мальчику из Башкирии с тяжелым заболеванием срочно требуется помощь

Мальчик из Стерлитамака нуждается в помощи неравнодушных. У Димы ДЦП. Ему нужна дорогостоящая операция, на которую самостоятельно собрать средства семья не может. Сейчас мальчик ходит, но дается ему это с трудом. Если не сделать операцию, ситуация может усугубиться.
Упорно, но при этом с видимым удовольствием, Дима старается справиться со сложными для него буквами. Говорит пока только по слогам, и то немного. Каждое слово – небольшая победа над собой и обстоятельствами. У мальчика ДЦП.
Теперь каждый день для ребенка – это борьба за детство, такое же, как у остальных. Диме регулярно нужна реабилитация. Он уже многое может. Важно не останавливаться.
Но чтобы попасть туда, нужны немалые деньги. Зато пермские врачи гарантируют поставить ребенка на ноги. И вся надежда теперь, говорят родители мальчика, только на добрых людей.
И цена мечты Димы – 250 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи неподъёмная. А деньги нужно собрать до 20 августа. Поэтому даже самое небольшое пожертвование – помощь ребенку, который обязательно должен одержать победу над болезнью.