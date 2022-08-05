Мальчику из Башкирии с тяжелым заболеванием срочно требуется помощь

Мальчик из Стерлитамака нуждается в помощи неравнодушных. У Димы ДЦП. Ему нужна дорогостоящая операция, на которую самостоятельно собрать средства семья не может. Сейчас мальчик ходит, но дается ему это с трудом. Если не сделать операцию, ситуация может усугубиться.

Упорно, но при этом с видимым удовольствием, Дима старается справиться со сложными для него буквами. Говорит пока только по слогам, и то немного. Каждое слово – небольшая победа над собой и обстоятельствами. У мальчика ДЦП.

До двух лет все хорошо было, никаких последствий, всех специалистов проходили. А к двум годам обнаружили ДЦП. Земфира Митюшина

Теперь каждый день для ребенка – это борьба за детство, такое же, как у остальных. Диме регулярно нужна реабилитация. Он уже многое может. Важно не останавливаться.

Сейчас занимается со многими специалистами. Речь налаживаем, массаж делаем. Он хорошо занимается. Очень хотим помочь ему, сделать операцию на ногу и руку. Это все делается в Перми. Регина Биргулиева, руководитель реабилитационного центра «Курай» г. Стерлитамак

Но чтобы попасть туда, нужны немалые деньги. Зато пермские врачи гарантируют поставить ребенка на ноги. И вся надежда теперь, говорят родители мальчика, только на добрых людей.