В Уфе мужчина накинулся на детей с топором

В Уфе мужчина с топором в руках накинулся на детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Инцидент зафиксировали в доме по улице Академика Королева. 44-летний мужчина замахнулся топором на толпу подростков. Оказалось, мама одного из детей попросила мужчину вернуть ей денежный долг. Это разозлило уфимца, и он схватил топор.

Мужчина даже пытался погнаться за подростками, но те оказались проворнее. По словам задержанного, причинять боль мальчикам он не планировал – мужчина лишь хотел припугнуть ребят. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по факту угрозы убийством. Ему грозит до двух лет лишения свободы.