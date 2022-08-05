В Уфе состоялось выездное совещание оперштаба Минсельхоза России

В первую очередь обеспечить продовольственную безопасность своей страны. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, находясь сегодня в Уфе, заявил о возможном пересмотре планов по экспорту зерна. В столице Башкортостана состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом стал ход уборки в регионах России.

70 центнеров с гектара – такой солидный урожай озимой пшеницы планируют собрать на одном из полей Кармаскалинского района. Сорт Скипетр отечественной селекции вновь показывает себя с хорошей стороны. С ходом уборки в Башкортостане глава республики Радий Хабиров знакомит министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева непосредственно у поля.

Пункт по приёму, первичной подработке и сушке зерна, семенной завод и элеватор для хранения продукции, рассчитанный на 25 тысяч тонн. Федерального министра знакомят с новым проектом сельхозпредприятия «Урожай». Одно из крупнейших хозяйств республики завершает строительство селекционно-семеноводческого центра в Аургазинском районе. Всё это позволит вывести работу по импортозамещению на новый уровень.

21 сорт представлен на их полях, это отечественная селекция, они работают с 8 институтами. На сегодня в республике имеется 54 семеноводческих хозяйства, где выращиваются 11 культур. Обеспечиваем не только республику, но и регионы Российской Федерации. Айдар Хаматшин, руководитель филиала ФГБУ Россельхозцентр по Республике Башкортостан

А это уже центр прогрессивных технологий Башкирского аграрного университета. Здесь также активно работают над снижением импортозависимости, только уже в области животноводства. Специалисты центра занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. При этом используются эмбрионы, получаемые по уникальной технологии, в том числе методами клоновой селекции.

Ежегодно в такой лаборатории мы можем воспроизводить 300 тысяч племенных животных. Это практически одна треть – половина того импортного скота, которая ввозилась в РФ. Иван Чудов, проректор Башкирского государственного аграрного университета

Башкортостан может стать крупнейшим центром по производству эмбрионов для молочного животноводства всей России. Это вполне достижимо, учитывая, какие позиции занимает наша республика по показателям сельского хозяйства. Успехи региона и задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, Радий Хабиров обсудил с Дмитрием Патрушевым в формате протокольной встречи.

Агропромышленный комплекс – одна из ключевых отраслей экономики Башкортостана, которая обеспечивает продовольственную безопасность. Мы продолжаем планировать и реализовывать новые проекты. Наши достижения во многом связаны с поддержкой и вниманием Минсельхоза России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От регионального масштаба – к федеральному. Сегодня в Уфе состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом, конечно, стала уборка. Глава аграрного ведомства страны отметил, что работы продолжаются во всех округах. Убрано по России примерно 27 процентов площадей. Текущая урожайность неплохая, правда, объем собранного зерна на данный момент заметно меньше, чем в прошлом году. Из-за холодной весны во многих субъектах приступили к уборке позднее, да и сами работы проходят непросто.

В совокупности всё это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объёмы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации