В Уфе состоялось выездное совещание оперштаба Минсельхоза России

В первую очередь обеспечить продовольственную безопасность своей страны. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, находясь сегодня в Уфе, заявил о возможном пересмотре планов по экспорту зерна. В столице Башкортостана состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом стал ход уборки в регионах России.
70 центнеров с гектара – такой солидный урожай озимой пшеницы планируют собрать на одном из полей Кармаскалинского района. Сорт Скипетр отечественной селекции вновь показывает себя с хорошей стороны. С ходом уборки в Башкортостане глава республики Радий Хабиров знакомит министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева непосредственно у поля.
Пункт по приёму, первичной подработке и сушке зерна, семенной завод и элеватор для хранения продукции, рассчитанный на 25 тысяч тонн. Федерального министра знакомят с новым проектом сельхозпредприятия «Урожай». Одно из крупнейших хозяйств республики завершает строительство селекционно-семеноводческого центра в Аургазинском районе. Всё это позволит вывести работу по импортозамещению на новый уровень.
А это уже центр прогрессивных технологий Башкирского аграрного университета. Здесь также активно работают над снижением импортозависимости, только уже в области животноводства. Специалисты центра занимаются генотипированием и репродукцией высокоценных пород сельскохозяйственных животных. При этом используются эмбрионы, получаемые по уникальной технологии, в том числе методами клоновой селекции.
Башкортостан может стать крупнейшим центром по производству эмбрионов для молочного животноводства всей России. Это вполне достижимо, учитывая, какие позиции занимает наша республика по показателям сельского хозяйства. Успехи региона и задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, Радий Хабиров обсудил с Дмитрием Патрушевым в формате протокольной встречи.
От регионального масштаба – к федеральному. Сегодня в Уфе состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом, конечно, стала уборка. Глава аграрного ведомства страны отметил, что работы продолжаются во всех округах. Убрано по России примерно 27 процентов площадей. Текущая урожайность неплохая, правда, объем собранного зерна на данный момент заметно меньше, чем в прошлом году. Из-за холодной весны во многих субъектах приступили к уборке позднее, да и сами работы проходят непросто.
Сделать всё возможное для качественной и своевременной уборки урожая призвал власти регионов глава аграрного ведомства страны. При этом Дмитрий Патрушев попросил не откладывать подготовку к полевым работам следующего года. В Минсельхозе страны уже приступили к формированию планов по приобретению регионами семян на посевную – 2020-2023.