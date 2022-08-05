Радий Хабиров встретился с бойцами батальона имени Шаймуратова

Командиры башкирских батальонов высоко оценивают службу бойцов из Башкортостана. В войсковую часть, где тренируются шаймуратовцы, приехал глава республики Радий Хабиров. Делегация, в которой, кстати, были и главы районов, побывала на полигоне и посмотрела, в каких условиях проживают военнослужащие.

Огонь не только на учебном полигоне, но и в глазах бойцов, рассказывают командиры. Во время тренировок военнослужащие башкирского батальона выкладываются на все 200%, прекрасно понимая: тяжело в учении – легко в бою. Будь то опытный ветеран или новичок, работают, как одна команда.

На поле – настоящий танковый биатлон. Шаймуратовцы отрабатывают слаженность действий и учатся преодолевать препятствия. В том числе и с бойцами других подразделений.

Мне что было приятно: вот на стрельбищах справа стреляли наши ребята, слева – татарские. Тут же два батальона рядом – из Татарстана и наши, башкирские. Я говорю, вообще будет здорово, если они в одну бригаду попадут и вместе будут воевать. Это же наши братья, а когда рядом надежное плечо, это всегда хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время визита в войсковую часть Глава Башкортостана также ознакомился с условиями проживания бойцов, осмотрел кубрики, в которых спят шаймуратовцы, и изучил обмундирование, в котором контрактники будут выполнять задачи в зоне боевых действий. Экипировку для военных также приобретали республиканские власти.

Коллектив образовался, понимаем друг друга. Возникают вопросы – решаем. Башкирский батальон – самый слаженный. Гордимся. Позывной «Оборона», командир взвода

В актовом зале войсковой части состоялась встреча Радия Хабирова с личным составом батальона. В ходе общения бойцы попросили главу региона оказать поддержку их семьям на время их отсутствия.

Это мой долг и личная ответственность. Мы обязательно подставим плечо вашим родным и близким, будем вместе ждать вашего возвращения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Кроме того, военнослужащие предложили после завершения специальной операции не расформировывать батальон имени Минигали Шаймуратова. Глава Башкортостана пообещал подумать над этой инициативой.

У них глаза блестят, и это берет за душу, мы горды. Даже сейчас, находясь здесь, ребята могут спокойно написать заявление и уволиться. Здесь все ребята находятся добровольно, никто силой их не держит. Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации главы Республики Башкортостан по внутренней политике