Радий Хабиров встретился с бойцами батальона имени Шаймуратова

Командиры башкирских батальонов высоко оценивают службу бойцов из Башкортостана. В войсковую часть, где тренируются шаймуратовцы, приехал глава республики Радий Хабиров. Делегация, в которой, кстати, были и главы районов, побывала на полигоне и посмотрела, в каких условиях проживают военнослужащие.
Огонь не только на учебном полигоне, но и в глазах бойцов, рассказывают командиры. Во время тренировок военнослужащие башкирского батальона выкладываются на все 200%, прекрасно понимая: тяжело в учении – легко в бою. Будь то опытный ветеран или новичок, работают, как одна команда.
На поле – настоящий танковый биатлон. Шаймуратовцы отрабатывают слаженность действий и учатся преодолевать препятствия. В том числе и с бойцами других подразделений.
Во время визита в войсковую часть Глава Башкортостана также ознакомился с условиями проживания бойцов, осмотрел кубрики, в которых спят шаймуратовцы, и изучил обмундирование, в котором контрактники будут выполнять задачи в зоне боевых действий. Экипировку для военных также приобретали республиканские власти.
В актовом зале войсковой части состоялась встреча Радия Хабирова с личным составом батальона. В ходе общения бойцы попросили главу региона оказать поддержку их семьям на время их отсутствия.
Кроме того, военнослужащие предложили после завершения специальной операции не расформировывать батальон имени Минигали Шаймуратова. Глава Башкортостана пообещал подумать над этой инициативой.
Имея за плечами армейскую службу, Радий Хабиров отметил хорошую подготовку бойцов, которых тренируют инструкторы сил специальных операций. Боевое слаживание у шаймуратовцев подходит к концу. В ближайшее время они покинут тренировочный полигон и отправятся к местам выполнения боевых задач.