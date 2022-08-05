ВК «Урал» завоевал бронзу мемориала имени Платонова в Санкт-Петербурге

Волейбольный клуб «Урал» с бронзовыми медалями вернулся из Санкт-Петербурга. Там уфимцы успешно выступили на традиционном мемориале имени Платонова. Сейчас «Урал» возобновил работу в столице Башкортостана и проводит по две тренировки в день.

Старший тренер «Урала» Антон Малышев и в свой день рождения на занятии команды. Специалист этим летом пополнил стан уфимцев, перейдя из «Газпром-Югры» и теперь отвечает в «Урале» за физическую подготовку. У волейболистов много новых интересных упражнений, которых до этого не было: хождение по канату, работа с фит-болами и стабилизационными мячами.

У нас, я думаю, в волейбольном плане ничего не поменялось, У нас новый тренер по физподготовке, в этом пане есть изменения. Новый тренер – новые упражнения, новый подход к тренировочному процессу. Александр Гуцалюк, блокирующий ВК «Урал»

На этой неделе волейбольный «Урал» завершил общие сборы по физподготовке и принял участие в мемориале имени Платонова в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что волейболисты до турнира практически не работали с мячами и впервые в сезоне встали в шестёрки лишь в Северной столице, они показали достойный результат – третье место. Ну а победа досталась питерскому «Зениту».

Я бы не рассматривал результат, мы бы больше смотрели то, в какой кондиции сейчас находимся. Все команды, кроме «Зенита» питерского, готовились иначе, у них скоро Спартакиада, для них более важно было. Роман Жось, связующий ВК «Урал»

На мемориале имени Платонова тренерский штаб «Урала» посмотрел в деле и ряд молодых игроков. Сейчас комплектование команды практически завершено. В ближайшее время к «Уралу» должен присоединиться 34-летний связующий Максимилиано Каванна, который прошедший сезон провёл в польском «Заверце». Соглашение с аргентинцем рассчитано на один сезон.

Немного адаптации, опытный игрок, с нашим связующим Ромкой Жосем будут показывать увлекательную полезную игру. Они оба связующие, мы надеемся на их мозг, чтобы у нас все получилось. Юрий Лисицкий, главный тренер ВК «Урал»