В Башкирии мебельная фабрика готовится удвоить объемы производства

Туймазинская фабрика мебели готовится почти в два раза увеличить объем выпускаемой продукции. Благодаря поддержке регионального Фонда развития промышленности предприятие приобрело новое оборудование. Возможностей стало гораздо больше. Как и заказов. Как антикризисные меры помогли предприятию в условиях пандемии и экономических санкций?

Запах древесины и громкий шум станков. Тут изготавливают корпусную мебель, которая затем расходится почти по всей России. В цехах беспрерывно кипит производство. Здесь по цепочке заготовки переходят от мастера к мастеру, от станка к станку, обретая в итоге нужную форму.

Некоторые этапы производства происходят полностью в автоматическом режиме. По заранее загруженной программе станок разрезает древесину до нужного размера, убирая при этом лишние участки. Малейшая трещина – и деталь улетает в утиль.

На территории предприятия работают несколько цехов. В одном делают заготовки столов, тумбочек и шкафов, а в другом комплектуют по упаковкам детали готовой мебели, но в разобранном виде. А уже потом всё это отправляется на склад готовой продукции.

К объявленным санкциям и скачкам курса валют на предприятии отнеслись без особой паники. Компания не зависит от поставок из-за рубежа и даже в непростые времена работает как часы. Материалов для производства мебели здесь запасено впрок. Подтверждение – доверху заполненный склад. Плюс большая часть сырья и фурнитуры – отечественная. С уходом крупных зарубежных игроков местные производители не исключают возможность занять и освободившие ниши. Главное рыночное преимущество компании – сочетание доступной цены и высокого качества

Корпусную мебель здесь собирают уже больше 20 лет. Туймазинскую продукцию хорошо знают не только в нашей республике. Кровати, тумбочки и шкафы отсюда поставляются почти в 25 регионов нашей страны. Сохранять и расширять производство помогают не только собственные идеи, но и поддержка республики, которая позволила не только успешно пережить времена коронавируса, но и почти полностью обновить оборудование на производстве. По словам сотрудников, это влияет не только на продуктивность предприятия, но и на качество готовой продукции.