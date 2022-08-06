В Башкирии проверили, как идет строительство объектов здравоохранения Туймазинского района

В Туймазинском районе Башкирии проверили ход работ на объектах здравоохранения. Сейчас в селе Старые Туймазы идет строительство врачебной амбулатории, а в городе Туймазы - патологоанатомического отделения.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что амбулатория строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Рассчитано учреждение на 75 посещений в смену, а обслуживаться здесь будут жители пяти населенных пунктов, общая численность которых составляет 2 148 человек, в том числе дети до 17 лет в количестве 430 человек.