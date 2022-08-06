В Башкирии проверили, как идет строительство объектов здравоохранения Туймазинского района

В Туймазинском районе Башкирии проверили ход работ на объектах здравоохранения. Сейчас в селе Старые Туймазы идет строительство врачебной амбулатории, а в городе Туймазы - патологоанатомического отделения.

Фото №1 - В Башкирии проверили, как идет строительство объектов здравоохранения Туймазинского района

Посетили объекты первый замминистра здравоохранения Азат Рахматуллин и начальник отдела развития имущественного комплекса Минздрава РБ Рита Соколинская.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что амбулатория строится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Рассчитано учреждение на 75 посещений в смену, а обслуживаться здесь будут жители пяти населенных пунктов, общая численность которых составляет 2 148 человек, в том числе дети до 17 лет в количестве 430 человек.

На сегодня закончены внутренние отделочные работы, поступило оборудование, мебель. Ведется подготовка к проведению пусконаладочных работ, благоустройства прилегающей территории и сдачи объекта.

В патологоанатомическом отделении завершены внутренние отделочные работы, монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Проверяют на данном этапе систему пожаротушения.

Завершены работы по индивидуальному тепловому пункту и очистным сооружениям. Получены и установлены оборудование и мебель. В настоящее время ведутся подготовительные работы к укладке асфальта: устанавливаются бортовые камни и производится отсыпка гравием.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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