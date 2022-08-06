В Башкирии 19-летний водитель сбил инвалида в коляске, он скончался

В Ишимбайском районе Башкирии молодой водитель сбил инвалида в коляске. ДТП произошло на 23 километре дороги Ишимбай-Петровск.

Фото №1 - В Башкирии 19-летний водитель сбил инвалида в коляске, он скончался

Водитель автомобиля ВАЗ-2114, 19-летний житель Ишимбайского района, наехал на инвалидную коляску, в которой находился инвалид 44 лет. Он скончался до прибытия скорой помощи, сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля объяснил, что инвалид находился в момент ДТП посередине проезжей части. Начато разбирательство, выясняются причину случившегося.

Фото: скриншот видео ГИБДД РБ 

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