В Башкирии с июня ищут пропавшего 62-летнего мужчину, который страдает потерей памяти

В день исчезновения Геннадий Денисов был одет в черную кепку, черную кожаную куртку на молнии с мехом, рубашку черного цвета, синюю футболку и коричневые брюки. Особые приметы мужчины: худощавое телосложение, на вид 70 лет, рост около 175 см, лицо овальное, волосы седые и прямые, короткие, темные глаза. Особой приметой является шрам в области груди из-за перенесенной операции на желудок.