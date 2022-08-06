В Башкирии с июня ищут пропавшего 62-летнего мужчину, который страдает потерей памяти

В Бакалинском районе Башкирии 28 июня пропал мужчина, который страдает потерей памяти. В полиции сообщают, что гражданин до сих пор не найден.

Фото №1 - В Башкирии с июня ищут пропавшего 62-летнего мужчину, который страдает потерей памяти

По данным МВД по РБ, 62-летний Денисов Геннадий Панфилович вышел из дома в тот день примерно в 14 часов. О пропаже сообщила его 56-летняя супруга. Где находится мужчина сейчас, неизвестно.

В день исчезновения Геннадий Денисов был одет в черную кепку, черную кожаную куртку на молнии с мехом, рубашку черного цвета, синюю футболку и коричневые брюки. Особые приметы мужчины: худощавое телосложение, на вид 70 лет, рост около 175 см, лицо овальное, волосы седые и прямые, короткие, темные глаза. Особой приметой является шрам в области груди из-за перенесенной операции на желудок.

Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просьба обратиться в Отдел МВД России по Бакалинскому району лично или по телефонам: дежурная часть - 8(34742) 3-28-76; отдел уголовного розыска - 8(34742) 3-28-36, в дежурную часть МВД по РБ - (347) 279-39-02, телефон доверия МВД по РБ - 279-32-92 или по телефону 02 (сотовый - 102).

Пресс-служба МВД по РБ

Фото: пресс-служба МВД по РБ

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