В Башкирии с июня ищут пропавшего 62-летнего мужчину, который страдает потерей памяти

В Бакалинском районе Башкирии 28 июня пропал мужчина, который страдает потерей памяти. В полиции сообщают, что гражданин до сих пор не найден.
По данным МВД по РБ, 62-летний Денисов Геннадий Панфилович вышел из дома в тот день примерно в 14 часов. О пропаже сообщила его 56-летняя супруга. Где находится мужчина сейчас, неизвестно.
В день исчезновения Геннадий Денисов был одет в черную кепку, черную кожаную куртку на молнии с мехом, рубашку черного цвета, синюю футболку и коричневые брюки. Особые приметы мужчины: худощавое телосложение, на вид 70 лет, рост около 175 см, лицо овальное, волосы седые и прямые, короткие, темные глаза. Особой приметой является шрам в области груди из-за перенесенной операции на желудок.
Фото: пресс-служба МВД по РБ