В Башкирии завершен капремонт сельского отделения первичной медико-санитарной помощи

В Башкирии 5 августа открыли после проведенного капитального ремонта отделение первичной медико-санитарной помощи №2 в селе Семилетка, расположенном в Дюртюлинском районе республики. На открытии побывал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Башкирии завершен капремонт сельского отделения первичной медико-санитарной помощи

Ремонт и оснащение провели в рамках нацпроекта «Развитие системы оказания первично медико-санитарной помощи». Для этого из федерального бюджета выделили 10 миллионов рублей.

Объект находится в 28 километрах от центральной районной больницы. Обслуживать отделение первичной медико-санитарной помощи будет жителей 4 сел и одной деревни общей численностью более 4 с половиной тысяч человек, в том числе детей и 10 беременных женщин.

Мощность отделения составляет 100 посещений в смену. Здесь работают два врача-терапевта, врач –педиатр, зубной врач, старшая медсестра, две детские медсестры, акушерка, фельдшер-лаборант и процедурная медсестра.

Пресс-служба Минздрава РБ

Фото: пресс-служба Минздрава РБ

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