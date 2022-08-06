Спортцентр и ремонт школ: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Нефтекамск

Радию Хабирову презентовали проект спортивного центра «Амфибия». Его намерены возвести в Нефтекамске рядом со школой на условиях государственно-частного партнёрства. Часть средств планируют привлечь из федерального бюджета по программе Министерства спорта России.

Спортцентр «Амфибия» с бассейном на 25 метров на базе школы еще только в проекте, а вот само учебное заведение за время каникул уже изменилось до неузнаваемости. По весне здесь текла крыша, зимой учащиеся мерзли, холодный ветер пропускали окна, льдом покрывались стены. Но спустя 45 лет школа номер 9 Нефтекамска как новая.

Водоснабжение обновили, стены утеплили. Вся мебель новая. Резида Габдрахманова, директор школы №9 г. Нефтекамска

Реконструкцию проводят на федеральные деньги. Школа вошла в программу ремонта старых учебных заведений, инициированную Владимиром Путиным. Сейчас региональный Минобр готовит документы на получение гранта уже на 24-й и 25-й годы. Выиграть конкурс – приоритетная задача ведомства, заявил Радий Хабиров.

Только в Нефтекамске в 2022 году обновят пять школ. И ещё пять – в следующем. Таким образом, город приведёт в порядок практически все учебные заведения. То же самое мы делаем по всей республике. Я считаю, очень хорошая программа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Озеро Светлое – возможность отдохнуть у воды в центре города. Что было здесь до и сколько сил вложено, можно оценить по фотографиям. Два года назад прибрежная территория была полностью благоустроена.