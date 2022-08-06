Спортцентр и ремонт школ: Радий Хабиров совершил рабочую поездку в Нефтекамск

Радию Хабирову презентовали проект спортивного центра «Амфибия». Его намерены возвести в Нефтекамске рядом со школой на условиях государственно-частного партнёрства. Часть средств планируют привлечь из федерального бюджета по программе Министерства спорта России.
Спортцентр «Амфибия» с бассейном на 25 метров на базе школы еще только в проекте, а вот само учебное заведение за время каникул уже изменилось до неузнаваемости. По весне здесь текла крыша, зимой учащиеся мерзли, холодный ветер пропускали окна, льдом покрывались стены. Но спустя 45 лет школа номер 9 Нефтекамска как новая.
Реконструкцию проводят на федеральные деньги. Школа вошла в программу ремонта старых учебных заведений, инициированную Владимиром Путиным. Сейчас региональный Минобр готовит документы на получение гранта уже на 24-й и 25-й годы. Выиграть конкурс – приоритетная задача ведомства, заявил Радий Хабиров.
Озеро Светлое – возможность отдохнуть у воды в центре города. Что было здесь до и сколько сил вложено, можно оценить по фотографиям. Два года назад прибрежная территория была полностью благоустроена.
В завершение рабочей поездки Глава Башкортостана заглянул на рынок, где свою продукцию реализуют местные фермеры. А этим летом по поручению Радия Хабирова здесь организовали еще 20 прилавков, чтобы пенсионеры тоже могли продавать урожай с грядки. Натуральные продукты по доступным ценам. В плюсе и продавцы и покупатели. А эти помидоры, выращенные пенсионеркой, Радий Хабиров приобрел для семейного ужина.