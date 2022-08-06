В Башкирии простились с офицером, погибшим во время спецоперации на Украине

Провожаем в последний путь нашего земляка, бесстрашного офицера, настоящего воина, который погиб, исполняя свой воинский долг. Он исполнил его до конца и погиб геройски, погиб, защищая Донбасс, защищая нашу Родину – это всем важно понимать. Уважаемая Татьяна Петровна, вы воспитали очень достойного человека, хорошего сына нашей Родины. Мы о Вас позаботимся, позаботимся о Вашей дочери и о том, чтобы память о Вашем сыне всегда жила.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан