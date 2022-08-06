В Башкирии простились с офицером, погибшим во время спецоперации на Украине

В  Нефтекамске  сегодня простились  с погибшим во время спецоперации на Украине лейтенантом Тимуром Стоговым. В траурной церемонии принял участие Глава Башкортостана, родные, близкие, друзья и земляки офицера.

Радий Хабиров передал маме солдата орден генерала Шаймуратова, которым Тимур Стогов был  посмертно награжден за проявленные мужество и отвагу. Глава республики поручил местной администрации  предложить меры по увековечению памяти героя.

Провожаем в последний путь нашего земляка, бесстрашного офицера, настоящего воина, который погиб, исполняя свой воинский долг. Он исполнил его до конца и погиб геройски, погиб, защищая Донбасс, защищая нашу Родину – это всем важно понимать. Уважаемая Татьяна Петровна, вы воспитали очень достойного человека, хорошего сына нашей Родины. Мы о Вас позаботимся, позаботимся о Вашей дочери и о том, чтобы память о Вашем сыне всегда жила.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии простились с офицером, погибшим во время спецоперации на Украине

Тимур Стогов, по словам близких, с детства мечтал стать военным. После срочной службы в рядах Вооруженных сил России поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Офицер погиб  при выполнении боевых задач. Героя похоронили на Аллее памяти городского кладбища Нефтекамска.

Он был очень воспитанным, трепетно относился к своей семье. Был очень целеустремленным. Занимался музыкой, спортом, выучил английский язык.

Ольга Никонова, классный руководитель Тимура Стогова

Он был добрым, отзывчивым, таким скромным. Таких детей мало. Маму любил, без цветов никогда не приезжал.

Людмила Соболева, тетя Тимура Стогова
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти