В Башкирии простились с офицером, погибшим во время спецоперации на Украине

В Нефтекамске сегодня простились с погибшим во время спецоперации на Украине лейтенантом Тимуром Стоговым. В траурной церемонии принял участие Глава Башкортостана, родные, близкие, друзья и земляки офицера.
Радий Хабиров передал маме солдата орден генерала Шаймуратова, которым Тимур Стогов был посмертно награжден за проявленные мужество и отвагу. Глава республики поручил местной администрации предложить меры по увековечению памяти героя.
Тимур Стогов, по словам близких, с детства мечтал стать военным. После срочной службы в рядах Вооруженных сил России поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Офицер погиб при выполнении боевых задач. Героя похоронили на Аллее памяти городского кладбища Нефтекамска.