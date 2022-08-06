В Башкирии произошло три ДТП со смертельным исходом

Одна из смертельных аварий произошла в селе Тирлянский Белорецкого района. 23-летний водитель мотоцикла сбил 59-летнего мужчину, который пересекал дорогу по зебре. Пешеход скончался на месте ДТП.
Водитель мотоцикла получил серьёзные травмы. Известно, что водительских прав он не имел. Начато разбирательство.
В Бураевском районе не поделили дорогу фура и легковой автомобиль. Погибли два человека. Столкнулись Subaru Forester под управлением 66-летнего уфимца и встречный грузовик Volvo, за рулём которого находился 58-летний житель Свердловской области. В результате водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка скончались до приезда скорой.
В Ишимбайском районе 19-летний парень за рулём ВАЗ-2114 совершил наезд на инвалида, сидящего в инвалидной коляске. 44-летний мужчина скончался. Со слов водителя, погибший находился посреди проезжей части.
Ну а в Уфе утонул Renault, сообщают в Управлении гражданской защиты. По данным спасателей, машина скатилась в воду в районе Шакшинского водозабора. Находившимся в салоне двум детям и двум взрослым удалось выбраться. Полуторагодовалого ребенка бригада скорой помощи забрала для обследования.