В Башкирии произошло три ДТП со смертельным исходом

В Бураевском районе не поделили дорогу фура и легковой автомобиль. Погибли два человека. Столкнулись Subaru Forester под управлением 66-летнего уфимца и встречный грузовик Volvo, за рулём которого находился 58-летний житель Свердловской области. В результате водитель легкового автомобиля и его 52-летняя пассажирка скончались до приезда скорой.