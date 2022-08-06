В Башкирии урожайность озимой пшеницы бьет рекорды

Более 20 тысяч тонн озимой пшеницы собрали в Башкортостане с начала уборки. Урожайность в некоторых хозяйствах бьет рекорды, превышая отметку в 70 центнеров с гектара.

Буквально 15 минут хода, и оператор комбайна вновь вынужден остановиться, чтобы разгрузить зерно. Бункер из-за высокой урожайности наполняется очень быстро, говорит Филюс Гареев. Опытный механизатор не припомнит такого продуктивного для аграриев сезона. Из-за густоты убираемой массы приходится корректировать также график работы.

По погоде, работаем до 9 вечера, потому что влажно, уже не может брать, ночью не работаем, масса большая, забивается комбайн. Филюс Гареев, оператор комбайна

Тот же сорт «Новоершовская», и удобрений внесли столько же, как и в прошлом году. А вот погодные условия этим летом кардинально отличались. Это и позволило добиться увеличения урожайности практически в три раза, считают аграрии. Вместо прошлогодних 20 на полях хозяйства «Шемяк» Уфимского района с гектара получают не меньше 60 центнеров зерна.

Год очень удачливый, вовремя отсеялись, соблюдая все технологии возделывания, посева, и после посева как раз пошли дожди, влаги хватает, удобрения внесены, и урожай зерновых очень высокий. Фирхат Кутлугильдин, руководитель хозяйства

Общая площадь озимой пшеницы в хозяйстве – 520 гектаров. В день 8 комбайнов проходят примерно 90. Больше не получается. Чем выше урожайность, тем меньше скорость уборки зерна. При урожайности в 25 центнеров с гектара комбайн идёт со скоростью примерно 5-6 километров в час. На этом поле зерно уродилось в небывалом количестве. Чтобы убрать его без потерь, сельхозмашины развивают скорость максимум два километра в час.