В Уфу прилетели игроки «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг и Райан Мёрфи

Хоккеистов встретили десятки болельщиков с плакатами и кричалками. Также легионеры попробовали чак-чак. О том, что спортсмены продолжат карьеру в башкирском клубе, стало известно в это межсезонье, но из-за проблем с визами они присоединятся к команде только сейчас.

С Хо-Сэнгом вели переговоры другие клубы, он был востребован в КХЛ. Но в итоге хоккеист выбрал «Салават». У него за плечами есть опыт игры в НХЛ, АХЛ, также Джош принимал участие в Олимпийских играх.

Еще одним новичком «Салавата» стал канадский защитник Райан Мёрфи. Соглашение с ним рассчитано на один год. В КХЛ он успел поиграть за «Нефтехимик» и минское «Динамо», а последний сезон провел в фарме «Детройта» в АХЛ.