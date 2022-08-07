В трех городах Башкирии выявили высокий уровень загрязнения воздуха

В Уфе уровень загрязнения атмосферы был оценен как высокий. Специалисты зафиксировали три случая превышения допустимых норм по взвешенным веществам и хлориду водорода – 1 и 2 случая соответственно. Показатели по взвешенным веществам составили 4,5 СИ (наибольшая измеренная концентрация примести), а по хлориду водорода – 1,1 СИ.