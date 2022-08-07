Радий Хабиров и Дмитрий Патрушев провели заседание оперштаба Минсельхоза России

Россия может пересмотреть планы по экспорту зерна. В первую очередь обеспечить продовольственную безопасность своей страны. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, находясь в Уфе, заявил о возможном пересмотре планов по экспорту зерна. В столице Башкортостана состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Помимо обсуждения хода уборочной кампании, руководителю аграрного ведомства показали, какую работу проводят в Башкортостане по импортозамещению.
В таких инкубаторах с помощью генотипирования, можно сказать, рождаются высокопродуктивные племенные животные. В каждом из отсеков условно по 25 будущих телят. Встроенная камера позволяет следить за развитием эмбрионов. Их получают с помощью уникальной технологии, в том числе методами клоновой селекции. Министру сельского хозяйства России показывают достижения центра прогрессивных технологий Башкирского аграрного университета.
Их работа позволит серьезно снизить уровень импортозависимости отрасли, особенно когда речь идет о зарубежных селекциях. Башкортостан может стать крупнейшим центром по производству эмбрионов для молочного животноводства всей России.
Пункт по приёму, первичной подработке и сушке зерна, семенной завод и элеватор для хранения продукции, рассчитанный на 25 тысяч тонн. Федерального министра знакомят с новым проектом сельхозпредприятия «Урожай». Одно из крупнейших хозяйств республики завершает строительство селекционно-семеноводческого центра в Аургазинском районе. Всё это позволит вывести работу по импортозамещению на новый уровень.
70 центнеров с гектара – такой солидный урожай озимой пшеницы планируют собрать на одном из полей Кармаскалинского района. Сорт Скипетр отечественной селекции вновь показывает себя с хорошей стороны. С ходом уборки в Башкортостане глава республики Радий Хабиров знакомит министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева непосредственно у поля. Успехи же региона и задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, Радий Хабиров обсудил с федеральным министром в формате протокольной встречи.
От регионального масштаба – к федеральному. В Уфе состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом, конечно, стала уборка. Глава аграрного ведомства страны отметил, что работы продолжаются во всех округах. Убрано по России примерно 27 процентов площадей. Текущая урожайность неплохая, правда, объем собранного зерна на данный момент заметно меньше, чем в прошлом году. Из-за холодной весны во многих субъектах приступили к уборке позднее, да и сами работы проходят непросто.
По словам министра, ситуация на глобальных рынках непростая. В этом сезоне в силу ряда причин, в том числе из-за засухи в США и Европе, наводнений в Австралии и непогоды в Индии, мировое предложение продовольственной пшеницы может снизится. Россия же нацелена в первую очередь обеспечить свою продовольственную безопасность.
Сделать всё возможное для качественной и своевременной уборки урожая призвал власти регионов глава аграрного ведомства страны. При этом Дмитрий Патрушев попросил не откладывать подготовку к полевым работам следующего года. В Минсельхозе страны уже приступили к формированию планов по приобретению регионами семян на посевную – 2020-2023.