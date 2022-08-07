Радий Хабиров и Дмитрий Патрушев провели заседание оперштаба Минсельхоза России

От регионального масштаба – к федеральному. В Уфе состоялось выездное заседание оперштаба Минсельхоза страны. Основным вопросом, конечно, стала уборка. Глава аграрного ведомства страны отметил, что работы продолжаются во всех округах. Убрано по России примерно 27 процентов площадей. Текущая урожайность неплохая, правда, объем собранного зерна на данный момент заметно меньше, чем в прошлом году. Из-за холодной весны во многих субъектах приступили к уборке позднее, да и сами работы проходят непросто.