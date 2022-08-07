Железнодорожники Башкирии отметили свой профессиональный праздник

Радий Хабиров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. На своей страничке в социальной сети глава региона рассказал о семье Татьяны Старочкиной, технолога Эксплуатационного локомотивного депо Уфы. Большинство её родственников посвятило свою трудовую жизнь железной дороге. Общий стаж работы семьи – 234 года.
В республике железнодорожная история начинается с 1886 года. Тогда был дан старт строительству путей, спустя два года на Самаро-Уфимском участке открылось движение, строители возвели мост через реку Белую. В наше время через него проезжают ежегодно больше 4 миллионов человек.
Вместо задувания свеч – проверка пожарной безопасности, вместо торжественных речей – короткое общение жестами. Стандартная проверка исправности электропоезда перед каждым выездом в рейс. Праздничный день железнодорожников ничем не отличается от обычного. Впереди у команды «Орлана» несколько часов следования из Уфы в Кумертау. Управляют составом машинист и его помощник.
В следующем году у Марса Махиянова юбилей – десять лет на железной дороге. Помощник машиниста начинал с грузовых составов, отучился на пассажирский. Но железно поставил себе цель ещё в детстве.
Для когда-то мечтающего о железной дороге мальчика слушать шум механизмов сейчас – часть работы. Несколько раз в рейсе помощник машиниста обходит все вагоны, по звуку определяет исправность. А стук колёс, кстати, ещё и как вводные данные к задаче. По количеству ударов по рельсам можно определить скорость транспорта. «Орлан» может разогнаться до 120 километров в час.
Несколько часов в одну сторону и обратно. В этом рейсе предусмотрен перерыв. После прибытия в Кумертау команда, работающая на электропоезде, по расписанию спит в доме отдыха.
Случаются и курьёзы. На одном из рейсов вагон поезда едва не стал родильным залом.