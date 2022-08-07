Железнодорожники Башкирии отметили свой профессиональный праздник

Для когда-то мечтающего о железной дороге мальчика слушать шум механизмов сейчас – часть работы. Несколько раз в рейсе помощник машиниста обходит все вагоны, по звуку определяет исправность. А стук колёс, кстати, ещё и как вводные данные к задаче. По количеству ударов по рельсам можно определить скорость транспорта. «Орлан» может разогнаться до 120 километров в час.