Железнодорожники Башкирии отметили свой профессиональный праздник

Радий Хабиров поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. На своей страничке в социальной сети глава региона рассказал о семье Татьяны Старочкиной, технолога Эксплуатационного локомотивного депо Уфы. Большинство её родственников посвятило свою трудовую жизнь железной дороге. Общий стаж работы семьи – 234 года.

В республике железнодорожная история начинается с 1886 года. Тогда был дан старт строительству путей, спустя два года на Самаро-Уфимском участке открылось движение, строители возвели мост через реку Белую. В наше время через него проезжают ежегодно больше 4 миллионов человек.

Вместо задувания свеч – проверка пожарной безопасности, вместо торжественных речей – короткое общение жестами. Стандартная проверка исправности электропоезда перед каждым выездом в рейс. Праздничный день железнодорожников ничем не отличается от обычного. Впереди у команды «Орлана» несколько часов следования из Уфы в Кумертау. Управляют составом машинист и его помощник.

Есть, конечно, отдельные регионы, где бригады ездят в одно лицо. Помощник следит за мной, чтобы я не нарушал, подсказывает. 

Тимур Такиуллин, машинист электропоезда

В следующем году у Марса Махиянова юбилей – десять лет на железной дороге. Помощник машиниста начинал с грузовых составов, отучился на пассажирский. Но железно поставил себе цель ещё в детстве.

Нравилось ездить на поездах, смотреть на грузовые вагоны. Больше нравилось в пригородных поездах, едешь и слышишь шум тяговых двигателей.

Марс Махиянов, помощник машиниста электропоезда

Для когда-то мечтающего о железной дороге мальчика слушать шум механизмов сейчас – часть работы. Несколько раз в рейсе помощник машиниста обходит все вагоны, по звуку определяет исправность. А стук колёс, кстати, ещё и как вводные данные к задаче. По количеству ударов по рельсам можно определить скорость транспорта. «Орлан» может разогнаться до 120 километров в час.

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Несколько часов в одну сторону и обратно. В этом рейсе предусмотрен перерыв. После прибытия в Кумертау команда, работающая на электропоезде, по расписанию спит в доме отдыха.

Самые благодарные люди в Мелеузе. Подходят, благодарят, рукой машут, фотографируют.

Марс Махиянов, помощник машиниста электропоезда

Случаются и курьёзы. На одном из рейсов вагон поезда едва не стал родильным залом.

Мы вызывали на станцию скорую помощь, потом высадили роженицу.

Тимур Такиуллин, машинист электропоезда
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