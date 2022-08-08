В Уфе в авариях пострадали два мальчика

В Уфе зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали дети. Об этом сообщает ГИБДД региона.

7 августа около шести часов вечера у дома №148 по проспекту Октября на 12-летнего велосипедиста наехал водитель на «Рено Логан». Ребёнку потребовалась помощь врачей. После мальчика отправили домой.

Подобный случай произошёл в субботу, 6 августа, около часа дня. 28-летняя девушка на «Ладе Гранта» допустила наезд на 9-летнего мальчика на самокате при повороте с улицы Ухтомского на Островского. Ребёнок получил незначительные травмы и был отпущен домой.