В Башкирии по факту массовой гибели рыбы возбудили уголовное дело

Общественные деятели сообщили, что на реке Узень в июле массово погибла рыба. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

На место происшествия прибыли экологии, которые установили, что рыба погибла из-за разгрузки отходов жизнедеятельности крупного рогатого скота. Отходы попали не только в реку, но и в ближайшие водоёмы Сокат и Кляуле. Деятельность предприятия «Урожай» привела к природной катастрофе.