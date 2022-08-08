Жителя Уфы ударили гантелей по голове: он скончался

В Уфе 35-летний мужчина и 32-летняя женщина предстанут перед судом. Их обвиняют в убийстве и ограблении.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии, 13 сентября прошлого года в квартире на улице Энтузиастов нашли тело 55-летнего мужчины. Погибшего обнаружили родственники, которые пришли навестить его, так как он долго не отвечал на звонки.

Подозреваемых в убийстве быстро удалось установить. Оказалось, 32-летняя женщина знала, что у мужчины в квартире хранится крупная сумма денег. 10 сентября она пришла к нему в гости, они выпивали, пока уфимец не уснул. Ночью женщина впустила в квартиру своего 35-летнего товарища. Сообщники решили убить хозяина квартиры – мужчина несколько раз ударил его гантелей по голове. Также он ударил его ножом в живот. Уфимец скончался на месте.

Сообщники ограбили квартиру убитого. Они вытащили ценности, деньги и банковскую карту, с которой сняли 215 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли кровать в одной из комнат и зажгли газовые конфорки. Плита отключилась автоматически, поэтому планируемого пожара не произошло.