В Башкирии задержали предполагаемого вандала, который изуродовал парк Победы

Полиция Башкирии задержала мужчину, который предположительно изуродовал обновленный парк Победы в Ишимбае.
Напомним, 6 августа вандал повалил пять гранитных информационных плит, которые были установлены перед военной техникой. На место происшествия прибыли правоохранители, которым удалось установить предполагаемого хулигана.
Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина – фигурант уголовного дела.
Фото: МВД по РБ.