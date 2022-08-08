В Башкирии задержали предполагаемого вандала, который изуродовал парк Победы

Полиция Башкирии задержала мужчину, который предположительно изуродовал обновленный парк Победы в Ишимбае.

Фото №1 - В Башкирии задержали предполагаемого вандала, который изуродовал парк Победы

Напомним, 6 августа вандал повалил пять гранитных информационных плит, которые были установлены перед военной техникой. На место происшествия прибыли правоохранители, которым удалось установить предполагаемого хулигана.

Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель. При задержании он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь мужчина – фигурант уголовного дела.

Фото: МВД по РБ. 

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