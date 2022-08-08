Жителей Башкирии приглашают поучаствовать в «Неделе экологических дел»

Именно летом берега рек и озер, лесные опушки оказываются завалены бумагой, целлофановыми пакетами, консервными банками и бутылками. Образуются «стихийные» свалки отходов, которые наносят огромный урон окружающей среде, повреждая и загрязняя почву, водоемы, а также повышают риск возникновения пожара. Поэтому от действий каждого отдыхающего зависит не только вид любимого места для отдыха, но и целая экосистема определенной территории.