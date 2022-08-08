Жителей Башкирии приглашают поучаствовать в «Неделе экологических дел»

В Башкирии проходит акция «Неделя экологических дел». Жителей республики приглашают принять участие в мероприятии.
Участники акции проводят субботники в местах отдыха. Уборка проходит на прибрежных зонах и на основных туристических маршрутах.
Именно летом берега рек и озер, лесные опушки оказываются завалены бумагой, целлофановыми пакетами, консервными банками и бутылками. Образуются «стихийные» свалки отходов, которые наносят огромный урон окружающей среде, повреждая и загрязняя почву, водоемы, а также повышают риск возникновения пожара. Поэтому от действий каждого отдыхающего зависит не только вид любимого места для отдыха, но и целая экосистема определенной территории.
Главная цель «Недели экологических дел» — формирование и популяризация экологического мировоззрения, бережного отношения к окружающей среде, повышение экокультуры среди населения, улучшение состояния и поддержание чистоты на водных объектах и местах отдыха. Акцент — на выявление несанкционированных свалок совместно с муниципалитетами и волонтерами, общественными организациями.
Масштабная акция продлится до 14 августа.