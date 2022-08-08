Женщина, сбившая насмерть маму с ребенком в Уфе, подала апелляцию на домашний арест

Женщина, сбившая маму с ребенком на перекрестке Софьи Перовской и Авроры, обжаловала решение суда. Ранее за смертельное ДТП Октябрьский районный суд отправил Дарью Сорокину под домашний арест.

Подозреваемая не согласилась с таким решением и подала апелляцию в Верховный суд республики, однако сама на заседание не явилась. Женщину представлял ее адвокат. Представитель Сорокиной ходатайствовал об избрании другой, более мягкой меры пресечения, но судья высшей инстанции оставила предыдущее решение без изменений.