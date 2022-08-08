В Башкирии фигурант уголовного дела попытался дать взятку должностному лицу

Дача взятки должностному лицу в крупном размере. В Нефтекамске возбудили уголовное дело по факту попытки уйти от уголовной ответственности.

Будучи заинтересованным в прекращении оперативно-розыскных мероприятий в отношении себя, один из жителей Нефтекамска предложил должностному лицу органа безопасности взятку в размере 200 тысяч рублей. В момент передачи денежных средств взяткодатель был задержан сотрудниками Управления ФСБ по Республике Башкортостан.