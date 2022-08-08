ФК «Уфа» уступил «Алании» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение от владикавказской «Алании» в матче 4-го тура Первой лиги. Счёт в этой встрече открыли гости, когда Алан Багаев замкнул подачу с углового.

Он же удвоил преимущество гостей во втором тайме вновь после стандартного положения. Третий гол после дальнего удара в ворота уфимцев забил Алан Хугаев. В концовке встречи «Уфа» отличилась голом престижа, мяч в свои ворота срезал Хетаг Хосонов. Встреча омрачилась большим количеством повреждений в стане уфимцев. Травмы получили сразу четыре футболиста – Эрвинг Ботака, Александр Масалов, Дилан Ортис и Эгаш Касинтура. Следующий матч «Уфа» 13 августа проведёт в Москве против «Велеса».