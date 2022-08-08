ФК «Уфа» уступил «Алании» в матче Первой лиги

Футбольный клуб «Уфа» потерпел поражение от владикавказской «Алании» в матче 4-го тура Первой лиги. Счёт в этой встрече открыли гости, когда Алан Багаев замкнул подачу с углового.

Он же удвоил преимущество гостей во втором тайме вновь после стандартного положения. Третий гол после дальнего удара в ворота уфимцев забил Алан Хугаев. В концовке встречи «Уфа» отличилась голом престижа, мяч в свои ворота срезал Хетаг Хосонов. Встреча омрачилась большим количеством повреждений в стане уфимцев. Травмы получили сразу четыре футболиста – Эрвинг Ботака, Александр Масалов, Дилан Ортис и Эгаш Касинтура. Следующий матч «Уфа» 13 августа проведёт в Москве против «Велеса».

В атаке от своих ворот начало, середина поля. У нас не получалось, всё что планировали в середине игры, пришлось перестраиваться во втором тайме, были осмысленные действия.

Сергей Томаров, главный тренер ФК «Уфа»

Я очень люблю Уфу. Команду, клуб, город. Очень теплые отношения у меня.  Но я вышел в футболке другого клуба, надо было от всего абстрагироваться, принести пользу команде своей.

Азамат Засеев, полузащитник ФК «Алания», экс-игрок ФК «Уфа»
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