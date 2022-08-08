Ход посевной и подготовка к зиме: темы оперативки с Радием Хабировым

Глава Башкортостана пожелал успехов сельчанам, а также дал ряд поручению МинЖКХ касаемо предстоящего отопительного сезона. На его подготовку к слову выделено более 5 млрд рублей.

Готовность республики к зиме – 71%, что по темпам сопоставимо с прошлым годом. Быстрее всего коммунальщики отрабатывают этот вопрос в Альшеевском, Белебеевском и Буздякском районах. Баймак – в числе отстающих. На особом контроле Белорецк, где в минувшую зиму было несколько аварий систем отопления. Там удвоили объёмы работ по замене теплоснабжающих сетей. Параллельно Радий Хабиров поручил чиновникам вести и разъяснительную работу среди жителей касаемо платы за отопление.

Нашей недоработкой было то, что мы недостаточно подробно разъясняем жителям все жилищно-коммунальные вопросы. Поэтому с 20 августа до 20 сентября в каждом городе и районе проведём форумы «Управдом» с обязательным участием глав муниципалитетов. На эти встречи с жителями необходимо пригласить представителей ресурсоснабжающих организаций, чтобы все услышали друг друга. В конце сентября заслушаем итоговый доклад о прошедших встречах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На повестке и тема спорта. Так, в республике с размахом намерены отметить надвигающийся День физкультурника. 13 августа на территории парка «Патриот» в Чишминском районе среди государственных и муниципальных служащих пройдёт «Гонка героев». В ней будут состязаться 107 команд. Там же состоятся детские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Специальным гостем на турнире будет олимпийский чемпион игр в Мюнхене 72-го года Иван Едешко.

По-своему на полях соревнуются и работники сельского хозяйства. Вовсю идет жатва, причем к озимым культурам добавились яровые – их уборку начали в 40 муниципалитетах. Средняя урожайность – 32 центнера с гектара. В планах – собрать около 4 млн тонн зерна. Объемы настолько большие, что старые комбайны порой с трудом передвигаются по полям. Глава Башкортостана пожелал сельчанам успехов, а также поручил Минсельхозу организовать совещание по вопросам приобретения новой техники для агропромышленного комплекса.

Потенциал отрасли позволяет ежегодно собирать четыре и более млн. тонн зерна в год. Это должна быть рядовая цифра. Главное для этого – техника. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Урожай добротный, но до ближайших дождей необходимо убрать, потому что после дождей потеряется качество. Параллельно с кормозаготовительной кампанией начинается посев озимых культур, вначале будет сев озимой ржи, далее пшеницы. В целом семенами мы обеспечены, техникой обеспечены, земля готова, по чистым парам в первую очередь мы пройдемся по озимой ржи, потому что Башкортостан является основным производителем ржи в РФ. Ильшат Фазрахманов, Заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан