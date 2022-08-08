Ход посевной и подготовка к зиме: темы оперативки с Радием Хабировым

Глава Башкортостана пожелал успехов сельчанам, а также дал ряд поручению МинЖКХ касаемо предстоящего отопительного сезона. На его подготовку к слову выделено более 5 млрд рублей.
Готовность республики к зиме – 71%, что по темпам сопоставимо с прошлым годом. Быстрее всего коммунальщики отрабатывают этот вопрос в Альшеевском, Белебеевском и Буздякском районах. Баймак – в числе отстающих. На особом контроле Белорецк, где в минувшую зиму было несколько аварий систем отопления. Там удвоили объёмы работ по замене теплоснабжающих сетей. Параллельно Радий Хабиров поручил чиновникам вести и разъяснительную работу среди жителей касаемо платы за отопление.
На повестке и тема спорта. Так, в республике с размахом намерены отметить надвигающийся День физкультурника. 13 августа на территории парка «Патриот» в Чишминском районе среди государственных и муниципальных служащих пройдёт «Гонка героев». В ней будут состязаться 107 команд. Там же состоятся детские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Специальным гостем на турнире будет олимпийский чемпион игр в Мюнхене 72-го года Иван Едешко.
По-своему на полях соревнуются и работники сельского хозяйства. Вовсю идет жатва, причем к озимым культурам добавились яровые – их уборку начали в 40 муниципалитетах. Средняя урожайность – 32 центнера с гектара. В планах – собрать около 4 млн тонн зерна. Объемы настолько большие, что старые комбайны порой с трудом передвигаются по полям. Глава Башкортостана пожелал сельчанам успехов, а также поручил Минсельхозу организовать совещание по вопросам приобретения новой техники для агропромышленного комплекса.
В Минсельхозе организован оперативный штаб. Чиновники ведомства даже в выходные дежурили в районах для своевременного мониторинга ситуации. В ходе совещания Радий Хабиров поздравил вице-премьера, министра сельского хозяйства с днем рождения, в шутку заметив: символично, что глава Минсельхоза родился в самый разгар уборочной кампании.