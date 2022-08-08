Радий Хабиров поручил разработать программу повышения безопасности дорожного движения

52 человека погибли на дорогах Башкортостана за последние три недели. О том, как снизить количество аварий и несчастных случаев, говорили на заседании Межведомственной комиссии в доме республики, которое провел Радий Хабиров.
Напомним, главой региона поставлена задача снижения смертности и количества ДТП на дорогах Башкортостана. Предлагается создать в республике профильную программу совершенствования транспортной инфраструктуры, рассчитанную на два года. Планируется увеличить количество камер видеонаблюдения, сделать более частыми рейды ГИБДД. Также предлагается внедрить информирование автолюбителей о сложностях на дорогах, связанных с погодными условиями или заторами, посредством сообщений от мобильных операторов, как уже практикует МЧС.