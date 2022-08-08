Радий Хабиров поручил разработать программу повышения безопасности дорожного движения

52 человека погибли на дорогах Башкортостана за последние три недели. О том, как снизить количество аварий и несчастных случаев, говорили на заседании Межведомственной комиссии в доме республики, которое провел Радий Хабиров.

Напомним, главой региона поставлена задача снижения смертности и количества ДТП на дорогах Башкортостана. Предлагается создать в республике профильную программу совершенствования транспортной инфраструктуры, рассчитанную на два года. Планируется увеличить количество камер видеонаблюдения, сделать более частыми  рейды ГИБДД. Также предлагается внедрить информирование автолюбителей о сложностях на дорогах, связанных с погодными условиями или заторами, посредством сообщений от мобильных операторов, как уже практикует МЧС.

Задача поставлена. Мы хотим прийти к уровню самых лучших показателей, в том числе европейских стран. Приняли решение, что мы разрабатываем стратегическую программу, мы решим на два или три года она будет рассчитана, в которой будет пошагово расписан весь план мероприятий. Мы намерены реализовать в республике совместно со всеми ведомствами: с ГИБДД, с нашими силами, дорожниками, администрацией главы республики.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан
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