Радий Хабиров поручил разработать программу повышения безопасности дорожного движения

Задача поставлена. Мы хотим прийти к уровню самых лучших показателей, в том числе европейских стран. Приняли решение, что мы разрабатываем стратегическую программу, мы решим на два или три года она будет рассчитана, в которой будет пошагово расписан весь план мероприятий. Мы намерены реализовать в республике совместно со всеми ведомствами: с ГИБДД, с нашими силами, дорожниками, администрацией главы республики.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан