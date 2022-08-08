Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2022 году

Подготовить к учёбе ребенка стало дороже. От 20 до 50% выросла стоимость школьной формы по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят как покупатели, так и сами продавцы.

Младшей еще три, старшей исполнилось семь лет, а значит, необходимо готовиться к школе. Руслан и Лариса Рашитовы приехали на ярмарку за последние дни во второй раз. До этого покупали сарафан с блузкой, сейчас – платье. Чтобы у будущей первоклассницы Самиры было два комплекта школьной формы. Чего не сделаешь ради любимой дочери, говорит отец.

Первое такое большое событие. Ребенок закончил садик и пошел в школы. Один раз в жизни бывает, на деньги уже не смотришь, но было бы хорошо, если цены были бы ниже. Руслан Рашитов

Первый комплект мы купили за 5 тысяч рублей. Сегодня вышло у нас 3,5 тысячи. Рюкзак стоил около 3 тысяч, около 2 тысяч потратили на канцтовары. Лариса Рашитова

А еще спортивная форма и сменная обувь. В итоге около 20 тысяч рублей. А если детей двое, то и цифра умножается. Многое при этом зависит от вкуса и толщины кошелька. Допустим, цены на те же самые рюкзаки варьируются примерно от 1 до 5 тысяч рублей.

От производителя зависит, от качества, от формы, фасона и дизайна. Есть фабричный Китай, есть московские. На любой вкус и цвет. Камилла Булатова, продавец-консультант

Широкий ценовой диапазон и на остальные товары. Если платье на девочку можно купить примерно от 2400 рублей, то цена костюма на мальчика стартует от 4900 рублей. Но это на отечественную брендовую одежду. В целом же на школьной ярмарке в лайфстал-центре «Башкирия» предприниматели представляют разнообразный ассортимент продукции как по ценам, так и по моделям.

Мы ориентируемся, во-первых, на моду. Детская мода тоже в нашей жизни присутствует. Кстати, она идет даже впереди, чем мода взрослых людей. Ориентируемся на моду, на качество тканей, на внешний вид изделия. Эльвира Лутфрахманова, предприниматель