Сколько стоит собрать ребенка в школу в Башкирии в 2022 году

Подготовить к учёбе ребенка стало дороже. От 20 до 50% выросла стоимость школьной формы по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят как покупатели, так и сами продавцы.
Младшей еще три, старшей исполнилось семь лет, а значит, необходимо готовиться к школе. Руслан и Лариса Рашитовы приехали на ярмарку за последние дни во второй раз. До этого покупали сарафан с блузкой, сейчас – платье. Чтобы у будущей первоклассницы Самиры было два комплекта школьной формы. Чего не сделаешь ради любимой дочери, говорит отец.
А еще спортивная форма и сменная обувь. В итоге около 20 тысяч рублей. А если детей двое, то и цифра умножается. Многое при этом зависит от вкуса и толщины кошелька. Допустим, цены на те же самые рюкзаки варьируются примерно от 1 до 5 тысяч рублей.
Широкий ценовой диапазон и на остальные товары. Если платье на девочку можно купить примерно от 2400 рублей, то цена костюма на мальчика стартует от 4900 рублей. Но это на отечественную брендовую одежду. В целом же на школьной ярмарке в лайфстал-центре «Башкирия» предприниматели представляют разнообразный ассортимент продукции как по ценам, так и по моделям.
Школьные ярмарки, а их в республике 54, продолжат свою работу до самого начала учебного года. Поэтому у родителей есть достаточно времени, чтобы подготовить ребенка к школе. Дефицита с одеждой и канцтоварами, уверяют продавцы, не возникнет. Товара у них с запасом.