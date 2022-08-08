В Уфе появился стрит-арт из имён 200 спортсменов и тренеров из Башкирии

Идею разработала Екатерина Плахутина, она уже 16 лет работает в Башкирском институте физической культуры. Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В чём главная идея стрит-арта и особенность написания фамилий?

Семён Елистратов, Аделина Загидуллина, Игорь Дивеев и многие другие. В Башкортостане действительно много ярких профессиональных спортсменов, которые уже известны не только на всю страну, но и в мире. Проблема памяти спортивных достижений Башкортостана сильно беспокоит автора идеи стрит-арта Екатерину Плахутину.

Мне очень приятно, что прохожие останавливаются, спрашивают, что это за имена. У них появляется интерес. Этот стрит-арт эмоционально воздействует и выполняет задачу – привлечь внимание к той теме, которую меня волнует. Екатерина Плахутина, автор и руководитель проекта

Осуществил идею известный художник-дизайнер Дмитрий Ламонов. Он родился в Санкт-Петербурге, но сейчас трудится в Москве. Даже для такого мастера это был большой вызов. Ламонов любит писать буквы, а в их основе – авторский шрифт, основанный на русской письменности. Также в нём можно углядеть мотивы арабской вязи, что близко для Башкортостана. Тем более, что у Ламонова в Уфе живут родственники.

В этой работе сложность – сделать так, чтобы все имена, которые планировались, вместились. Чтобы не осталось свободного места. Это только под конец работы раскрывается, сколько осталось, и как нужно их вместить. Дмитрий Ламонов, художник-дизайнер

Вместе с волонтёром Наилем Мустафиным Ламонов работал над проектом 13 дней, из них четыре было отведено на подготовку площадки, а девять – на создание полноценного рисунка. Работа велась под палящим солнцем, однако увлёкшихся молодых людей было уже не остановить. Ведь этот стрит-арт принесет определенную культурную ценность всему городу.

Безусловно, он поможет, здесь творческая сторона, осовременено. Тем, что это граффити, думаю, что заинтересует, люди увидят фамилию, тематика спорта, если интересно прочитал – посмотрел. Наиль Мустафин, волонтёр проекта

А помочь узнать жителям о спортсменах ещё больше сможет QR-код, ведущий на второй проект Екатерины Плахутиной – страницу «Спортивная гордость Башкортостана». Это первый шаг по созданию полноценного интернет-портала по истории спорта республики. Впрочем, на числе 200 никто останавливаться не собирается. Ведь в Башкортостане с каждым годом появляется всё больше спортивных звёзд.

Конечно, у нас и сейчас учатся именитые студенты, мы надеемся, что в будущем они покажут отличные результаты, и мы будем расширять этот арт-объект. Елена Карюк, заместитель директора Башкирского института физической культуры