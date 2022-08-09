Очевидцы рассказали о гибели мужчины на реке в Башкирии

Жители Стерлитамака рассказали о трагической гибели мужчины на реке Белой. Подробности инцидента они опубликовали в социальных сетях.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал на берегу с алкоголем. Когда горожанин увидел приближающихся правоохранителей, он резко зашёл в воду в джинсовых бриджах и резиновых шлёпках. Мужчина пытался доплыть до отдыхающих на катамаране, но начал тонуть.

На поиски пострадавшего сразу бросились полицейские. К сожалению, найти его в день гибели не удалось. Водолазы извлекли тело погибшего на следующий день. В карманах мужчины были найдены платок с сигаретами, телефон и небольшая сумма денег. Правоохранители расследуют произошедшее.