В Башкирии пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся

В Нефтекамске произошла авария с участием пьяного водителя. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

22-летний парень на ВАЗ-21112 допустил наезд на 80-летнюю пенсионерку. Пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. После случившегося парень попытался скрыться. Его оперативно задержали. Выяснилось, что за рулём водитель был в состоянии алкогольного опьянения.