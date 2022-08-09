В Башкирии пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся

В Нефтекамске произошла авария с участием пьяного водителя. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Башкирии пьяный водитель сбил пенсионерку и скрылся

22-летний парень на ВАЗ-21112 допустил наезд на 80-летнюю пенсионерку. Пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте. После случившегося парень попытался скрыться. Его оперативно задержали. Выяснилось, что за рулём водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую женщину госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ. 

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